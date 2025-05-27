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Нефть дешевеет в ожидании решений ОПЕК+ по добыче - 27.05.2025, ПРАЙМ
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Нефть дешевеет в ожидании решений ОПЕК+ по добыче
Нефть дешевеет в ожидании решений ОПЕК+ по добыче - 27.05.2025, ПРАЙМ
Нефть дешевеет в ожидании решений ОПЕК+ по добыче
Мировые цены на нефть во вторник днем уменьшаются в ожидании решений ОПЕК+ по добыче на текущей неделе, свидетельствуют данные торгов. | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T15:01+0300
2025-05-27T15:01+0300
экономика
нефть
рынок
владимир брагин
опек
ук альфа-капитал
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем уменьшаются в ожидании решений ОПЕК+ по добыче на текущей неделе, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.52 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,48% - до 63,81 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 0,57%, до 61,18 доллара. Инвесторы оценивают, какие меры могут принять страны ОПЕК+ на текущей неделе. На среду, 28 мая, запланирована следующая встреча мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC). А 1 июня должны встретиться восемь стран ОПЕК+, у которых есть "добровольные", то есть дополнительные к существующим квотам, ограничения, чтобы обсудить объем добычи нефти на июль. Днем ранее агентство Блумберг сообщило, что восемь стран ОПЕК+ перенесли свое заседание на один день раньше, на 31 мая. "Настроения рынка ухудшаются из-за опасений формирования профицита после сообщений о намерении стран ОПЕК+ нарастить добычу в июле еще на 411 тысяч баррелей в стуки", - прокомментировал РИА Новости директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин. Эксперт отмечает, что окончательная договоренность еще не достигнута, но в ближайшую неделю в цены, скорее всего, будет закладываться именно этот сценарий.
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нефть, рынок, владимир брагин, опек, ук альфа-капитал
Экономика, Нефть, Рынок, Владимир Брагин, ОПЕК, УК Альфа-Капитал
15:01 27.05.2025
 
Нефть дешевеет в ожидании решений ОПЕК+ по добыче

Нефть дешевеет в ожидании решений ОПЕК+ по добыче на текущей неделе

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип ОПЕК.
Логотип ОПЕК. - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем уменьшаются в ожидании решений ОПЕК+ по добыче на текущей неделе, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.52 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,48% - до 63,81 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 0,57%, до 61,18 доллара.
Инвесторы оценивают, какие меры могут принять страны ОПЕК+ на текущей неделе. На среду, 28 мая, запланирована следующая встреча мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC).
А 1 июня должны встретиться восемь стран ОПЕК+, у которых есть "добровольные", то есть дополнительные к существующим квотам, ограничения, чтобы обсудить объем добычи нефти на июль. Днем ранее агентство Блумберг сообщило, что восемь стран ОПЕК+ перенесли свое заседание на один день раньше, на 31 мая.
"Настроения рынка ухудшаются из-за опасений формирования профицита после сообщений о намерении стран ОПЕК+ нарастить добычу в июле еще на 411 тысяч баррелей в стуки", - прокомментировал РИА Новости директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин.
Эксперт отмечает, что окончательная договоренность еще не достигнута, но в ближайшую неделю в цены, скорее всего, будет закладываться именно этот сценарий.
Деньги, нефть - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2025
Стоимость нефти снижается на факторах спроса и предложения
08:54
 
ЭкономикаНефтьРынокВладимир БрагинОПЕКУК Альфа-Капитал
 
 
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