https://1prime.ru/20250527/neft-857964813.html

Нефть дешевеет в ожидании решений ОПЕК+ по добыче

Нефть дешевеет в ожидании решений ОПЕК+ по добыче - 27.05.2025, ПРАЙМ

Нефть дешевеет в ожидании решений ОПЕК+ по добыче

Мировые цены на нефть во вторник днем уменьшаются в ожидании решений ОПЕК+ по добыче на текущей неделе, свидетельствуют данные торгов. | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T15:01+0300

2025-05-27T15:01+0300

2025-05-27T15:01+0300

экономика

нефть

рынок

владимир брагин

опек

ук альфа-капитал

https://cdnn.1prime.ru/img/83077/55/830775549_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_2f3f6ef8c9f2d4d1c8035cd9b6af97a7.jpg

МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник днем уменьшаются в ожидании решений ОПЕК+ по добыче на текущей неделе, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.52 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,48% - до 63,81 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 0,57%, до 61,18 доллара. Инвесторы оценивают, какие меры могут принять страны ОПЕК+ на текущей неделе. На среду, 28 мая, запланирована следующая встреча мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC). А 1 июня должны встретиться восемь стран ОПЕК+, у которых есть "добровольные", то есть дополнительные к существующим квотам, ограничения, чтобы обсудить объем добычи нефти на июль. Днем ранее агентство Блумберг сообщило, что восемь стран ОПЕК+ перенесли свое заседание на один день раньше, на 31 мая. "Настроения рынка ухудшаются из-за опасений формирования профицита после сообщений о намерении стран ОПЕК+ нарастить добычу в июле еще на 411 тысяч баррелей в стуки", - прокомментировал РИА Новости директор по анализу финансовых рынков и макроэкономики УК "Альфа-Капитал" Владимир Брагин. Эксперт отмечает, что окончательная договоренность еще не достигнута, но в ближайшую неделю в цены, скорее всего, будет закладываться именно этот сценарий.

https://1prime.ru/20250527/neft-857947386.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, рынок, владимир брагин, опек, ук альфа-капитал