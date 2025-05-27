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Цены на нефть ускорили снижение - 27.05.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250527/neft-857971630.html
Цены на нефть ускорили снижение
Цены на нефть ускорили снижение - 27.05.2025, ПРАЙМ
Цены на нефть ускорили снижение
Мировые цены на нефть во вторник вечером увеличили темпы снижения до более чем 1%, свидетельствуют данные торгов. | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T18:17+0300
2025-05-27T18:17+0300
экономика
нефть
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цены
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером увеличили темпы снижения до более чем 1%, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 17.56 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 1,5% - до 63,16 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 1,66%, до 60,51 доллара. Днем нефть обеих марок дешевела на 0,5-0,6%. Нефтяной рынок на этой неделе находится в ожидании решений ОПЕК+. На среду, 28 мая, запланирована следующая встреча мониторингового комитета организации (JMMC). Кроме того, на воскресенье была запланирована встреча восьми стран ОПЕК+, у которых есть "добровольные", то есть дополнительные к существующим квотам, ограничения, для обсуждения объемов добычи нефти на июль. Днем ранее агентство Блумберг сообщило, что "восьмерка" ОПЕК+ перенесла свое заседание на субботу, 31 мая. Также на этой неделе, в четверг, будут опубликованы данные о запасах сырья в США. За неделю по 16 мая показатель вырос на 1,3 миллиона баррелей - до 443,2 миллиона.
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нефть, торги, цены
Экономика, Нефть, Торги, цены
18:17 27.05.2025
 
Цены на нефть ускорили снижение

Данные торгов: цены на нефть ускорили снижение до более чем 1%

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкДобыча нефти.
Добыча нефти. - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть во вторник вечером увеличили темпы снижения до более чем 1%, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 17.56 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 1,5% - до 63,16 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 1,66%, до 60,51 доллара. Днем нефть обеих марок дешевела на 0,5-0,6%.
Нефтяной рынок на этой неделе находится в ожидании решений ОПЕК+. На среду, 28 мая, запланирована следующая встреча мониторингового комитета организации (JMMC).
Кроме того, на воскресенье была запланирована встреча восьми стран ОПЕК+, у которых есть "добровольные", то есть дополнительные к существующим квотам, ограничения, для обсуждения объемов добычи нефти на июль. Днем ранее агентство Блумберг сообщило, что "восьмерка" ОПЕК+ перенесла свое заседание на субботу, 31 мая.
Добыча нефти в Саудовской Аравии - ПРАЙМ, 1920, 26.05.2025
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Также на этой неделе, в четверг, будут опубликованы данные о запасах сырья в США. За неделю по 16 мая показатель вырос на 1,3 миллиона баррелей - до 443,2 миллиона.
 
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