https://1prime.ru/20250527/primore-857943271.html

В Приморье разработают модель для предупреждения наводнений

В Приморье разработают модель для предупреждения наводнений - 27.05.2025, ПРАЙМ

В Приморье разработают модель для предупреждения наводнений

Ученые Дальневосточного отделения РАН разрабатывают гидродинамическую модель, которая позволит регулировать работу по предупреждению наводнений в Приморье,... | 27.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-27T04:04+0300

2025-05-27T04:04+0300

2025-05-27T04:04+0300

общество

приморье

владивосток

дальний восток

олег кожемяко

владимир путин

ран

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857943271.jpg?1748307885

ВЛАДИВОСТОК, 27 мая – ПРАЙМ. Ученые Дальневосточного отделения РАН разрабатывают гидродинамическую модель, которая позволит регулировать работу по предупреждению наводнений в Приморье, сообщил губернатор Олег Кожемяко. "По поручению президента страны подключили к борьбе с наводнениями науку. Совместно с Дальневосточным отделением РАН разрабатываем гидродинамическую модель. Это позволит принять оптимальные решения, например, где достаточно расчистки русел, а где недостаточно. Это важно для нашего края, где наводнения происходят практически каждый год", - сказал губернатор, выступая с отчетом о работе за 2024 год перед депутатами региона. Он отметил, что в Приморье стоят дамбу, ведут работы по углублению и спрямлению русел рек. В 2024 году расчищено 116 километров рек и речных каналов - 24 реки и 18 каналов. Задача - расчищать не менее 100 километров в год, отметил Кожемяко. В сентябре 2023 года Кожемяко сообщил президенту России Владимиру Путину, что в регионе планируется создать климатическую лабораторию для всего Дальнего Востока, которая позволила бы прогнозировать тайфуны заранее, предугадывать направления движения дождевых потоков и предупреждать их. В ходе Восточного экономического форума Путин поддержал идею создания в РФ постоянно действующих центров для прогнозирования опасных климатических явлений и выработки рекомендаций для власти и населения.

приморье

владивосток

дальний восток

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , приморье, владивосток, дальний восток, олег кожемяко, владимир путин, ран