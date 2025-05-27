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В Приморье разработают модель для предупреждения наводнений
В Приморье разработают модель для предупреждения наводнений - 27.05.2025, ПРАЙМ
В Приморье разработают модель для предупреждения наводнений
Ученые Дальневосточного отделения РАН разрабатывают гидродинамическую модель, которая позволит регулировать работу по предупреждению наводнений в Приморье,... | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T04:04+0300
2025-05-27T04:04+0300
2025-05-27T04:04+0300
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ВЛАДИВОСТОК, 27 мая – ПРАЙМ. Ученые Дальневосточного отделения РАН разрабатывают гидродинамическую модель, которая позволит регулировать работу по предупреждению наводнений в Приморье, сообщил губернатор Олег Кожемяко.
"По поручению президента страны подключили к борьбе с наводнениями науку. Совместно с Дальневосточным отделением РАН разрабатываем гидродинамическую модель. Это позволит принять оптимальные решения, например, где достаточно расчистки русел, а где недостаточно. Это важно для нашего края, где наводнения происходят практически каждый год", - сказал губернатор, выступая с отчетом о работе за 2024 год перед депутатами региона.
Он отметил, что в Приморье стоят дамбу, ведут работы по углублению и спрямлению русел рек. В 2024 году расчищено 116 километров рек и речных каналов - 24 реки и 18 каналов. Задача - расчищать не менее 100 километров в год, отметил Кожемяко.
В сентябре 2023 года Кожемяко сообщил президенту России Владимиру Путину, что в регионе планируется создать климатическую лабораторию для всего Дальнего Востока, которая позволила бы прогнозировать тайфуны заранее, предугадывать направления движения дождевых потоков и предупреждать их. В ходе Восточного экономического форума Путин поддержал идею создания в РФ постоянно действующих центров для прогнозирования опасных климатических явлений и выработки рекомендаций для власти и населения.
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общество , приморье, владивосток, дальний восток, олег кожемяко, владимир путин, ран
Общество , Приморье, Владивосток, Дальний Восток, Олег Кожемяко, Владимир Путин, РАН
В Приморье разработают модель для предупреждения наводнений
Кожемяко: ученые РАН разрабатывают модель для предупреждения наводнений в Приморье
ВЛАДИВОСТОК, 27 мая – ПРАЙМ. Ученые Дальневосточного отделения РАН разрабатывают гидродинамическую модель, которая позволит регулировать работу по предупреждению наводнений в Приморье, сообщил губернатор Олег Кожемяко.
"По поручению президента страны подключили к борьбе с наводнениями науку. Совместно с Дальневосточным отделением РАН разрабатываем гидродинамическую модель. Это позволит принять оптимальные решения, например, где достаточно расчистки русел, а где недостаточно. Это важно для нашего края, где наводнения происходят практически каждый год", - сказал губернатор, выступая с отчетом о работе за 2024 год перед депутатами региона.
Он отметил, что в Приморье стоят дамбу, ведут работы по углублению и спрямлению русел рек. В 2024 году расчищено 116 километров рек и речных каналов - 24 реки и 18 каналов. Задача - расчищать не менее 100 километров в год, отметил Кожемяко.
В сентябре 2023 года Кожемяко сообщил президенту России Владимиру Путину, что в регионе планируется создать климатическую лабораторию для всего Дальнего Востока, которая позволила бы прогнозировать тайфуны заранее, предугадывать направления движения дождевых потоков и предупреждать их. В ходе Восточного экономического форума Путин поддержал идею создания в РФ постоянно действующих центров для прогнозирования опасных климатических явлений и выработки рекомендаций для власти и населения.