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"Кликать беду". На Украине неожиданно вступились за армию России
"Кликать беду". На Украине неожиданно вступились за армию России - 27.05.2025, ПРАЙМ
"Кликать беду". На Украине неожиданно вступились за армию России
Западные страны вводят мировую общественность в заблуждение, обвиняя Российскую Федерацию в геноциде украинцев. ВС РФ не практикуют на Украине ковровые... | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T14:46+0300
2025-05-27T14:46+0300
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Западные страны вводят мировую общественность в заблуждение, обвиняя Российскую Федерацию в геноциде украинцев. ВС РФ не практикуют на Украине ковровые бомбардировки, не применяют оружие массового поражения и не истребляют украинских граждан по этническому, религиозному или каким-либо другим признакам. С таким категорическим утверждением выступил в эфире YouTube-канала Стива Дудника украинский политолог Константин Бондаренко.Комментируя вопрос о якобы геноциде украинского народа со стороны России, он отметил, что ВС РФ не совершали действий, которые могли бы отождествляться с геноцидом. "Давайте говорить откровенно, не применялось (российскими войсками на Украине - прим. ред.) ядерное оружие, даже тактическое ядерное оружие, не применялось бактериологическое, не применялось биологическое оружие, химическое оружие не применялось. То есть то, что могло бы говорить именно о целенаправленном геноциде", - заявил украинский политолог.Он подчеркнул, что российские войска не проводили ковровые бомбардировки, с их стороны "не было массового истребления народа (Украины - прим. ред.) именно по этническому или национальному, религиозному или другому признаку". Следовательно, как заявил Бондаренко, в действиях ВС РФ нет "составляющих, которые, по мнению международных организаций, свидетельствуют о геноциде". "Все это заставляет говорить о том, что стоило бы поостеречься именно от таких громких заявлений (о геноциде - прим. ред.), потому что не стоит кликать беду", - порекомендовал политолог, напомнив, что войска стран НАТО, в отличие от российских военных, совершали "геноцидные действия", в частности, в Ираке и Афганистане.
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конфликт на украине, ракетные удары, мнение, вс рф
Спецоперация на Украине, Конфликт на Украине, ракетные удары, мнение, ВС РФ
"Кликать беду". На Украине неожиданно вступились за армию России
Украинский политолог Бондаренко отверг обвинения России в геноциде украинцев
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ.
Западные страны вводят мировую общественность в заблуждение, обвиняя Российскую Федерацию в геноциде украинцев. ВС РФ не практикуют на Украине ковровые бомбардировки, не применяют оружие массового поражения и не истребляют украинских граждан по этническому, религиозному или каким-либо другим признакам. С таким категорическим утверждением выступил в эфире YouTube-канала
Стива Дудника украинский политолог Константин Бондаренко.
Комментируя вопрос о якобы геноциде украинского народа со стороны России, он отметил, что ВС РФ не совершали действий, которые могли бы отождествляться с геноцидом.
"Давайте говорить откровенно, не применялось (российскими войсками на Украине - прим. ред.) ядерное оружие, даже тактическое ядерное оружие, не применялось бактериологическое, не применялось биологическое оружие, химическое оружие не применялось. То есть то, что могло бы говорить именно о целенаправленном геноциде", - заявил украинский политолог.
Он подчеркнул, что российские войска не проводили ковровые бомбардировки, с их стороны "не было массового истребления народа (Украины - прим. ред.) именно по этническому или национальному, религиозному или другому признаку". Следовательно, как заявил Бондаренко, в действиях ВС РФ нет "составляющих, которые, по мнению международных организаций, свидетельствуют о геноциде".
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"Все это заставляет говорить о том, что стоило бы поостеречься именно от таких громких заявлений (о геноциде - прим. ред.), потому что не стоит кликать беду", - порекомендовал политолог, напомнив, что войска стран НАТО, в отличие от российских военных, совершали "геноцидные действия", в частности, в Ираке и Афганистане.