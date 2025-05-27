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"Кликать беду". На Украине неожиданно вступились за армию России - 27.05.2025, ПРАЙМ
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"Кликать беду". На Украине неожиданно вступились за армию России
"Кликать беду". На Украине неожиданно вступились за армию России - 27.05.2025, ПРАЙМ
"Кликать беду". На Украине неожиданно вступились за армию России
Западные страны вводят мировую общественность в заблуждение, обвиняя Российскую Федерацию в геноциде украинцев. ВС РФ не практикуют на Украине ковровые... | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T14:46+0300
2025-05-27T14:48+0300
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Западные страны вводят мировую общественность в заблуждение, обвиняя Российскую Федерацию в геноциде украинцев. ВС РФ не практикуют на Украине ковровые бомбардировки, не применяют оружие массового поражения и не истребляют украинских граждан по этническому, религиозному или каким-либо другим признакам. С таким категорическим утверждением выступил в эфире YouTube-канала Стива Дудника украинский политолог Константин Бондаренко.Комментируя вопрос о якобы геноциде украинского народа со стороны России, он отметил, что ВС РФ не совершали действий, которые могли бы отождествляться с геноцидом. "Давайте говорить откровенно, не применялось (российскими войсками на Украине - прим. ред.) ядерное оружие, даже тактическое ядерное оружие, не применялось бактериологическое, не применялось биологическое оружие, химическое оружие не применялось. То есть то, что могло бы говорить именно о целенаправленном геноциде", - заявил украинский политолог.Он подчеркнул, что российские войска не проводили ковровые бомбардировки, с их стороны "не было массового истребления народа (Украины - прим. ред.) именно по этническому или национальному, религиозному или другому признаку". Следовательно, как заявил Бондаренко, в действиях ВС РФ нет "составляющих, которые, по мнению международных организаций, свидетельствуют о геноциде". "Все это заставляет говорить о том, что стоило бы поостеречься именно от таких громких заявлений (о геноциде - прим. ред.), потому что не стоит кликать беду", - порекомендовал политолог, напомнив, что войска стран НАТО, в отличие от российских военных, совершали "геноцидные действия", в частности, в Ираке и Афганистане.
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конфликт на украине, ракетные удары, мнение, вс рф
Спецоперация на Украине, Конфликт на Украине, ракетные удары, мнение, ВС РФ
14:46 27.05.2025 (обновлено: 14:48 27.05.2025)
 
"Кликать беду". На Украине неожиданно вступились за армию России

Украинский политолог Бондаренко отверг обвинения России в геноциде украинцев

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкОсвобожденные территории на Красноармейском направлении СВО
Освобожденные территории на Красноармейском направлении СВО - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2025
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Западные страны вводят мировую общественность в заблуждение, обвиняя Российскую Федерацию в геноциде украинцев. ВС РФ не практикуют на Украине ковровые бомбардировки, не применяют оружие массового поражения и не истребляют украинских граждан по этническому, религиозному или каким-либо другим признакам. С таким категорическим утверждением выступил в эфире YouTube-канала Стива Дудника украинский политолог Константин Бондаренко.
Комментируя вопрос о якобы геноциде украинского народа со стороны России, он отметил, что ВС РФ не совершали действий, которые могли бы отождествляться с геноцидом.
"Давайте говорить откровенно, не применялось (российскими войсками на Украине - прим. ред.) ядерное оружие, даже тактическое ядерное оружие, не применялось бактериологическое, не применялось биологическое оружие, химическое оружие не применялось. То есть то, что могло бы говорить именно о целенаправленном геноциде", - заявил украинский политолог.
Он подчеркнул, что российские войска не проводили ковровые бомбардировки, с их стороны "не было массового истребления народа (Украины - прим. ред.) именно по этническому или национальному, религиозному или другому признаку". Следовательно, как заявил Бондаренко, в действиях ВС РФ нет "составляющих, которые, по мнению международных организаций, свидетельствуют о геноциде".
*Международные военные учения Боевое содружество в Астраханской области - ПРАЙМ, 1920, 25.05.2025
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"Все это заставляет говорить о том, что стоило бы поостеречься именно от таких громких заявлений (о геноциде - прим. ред.), потому что не стоит кликать беду", - порекомендовал политолог, напомнив, что войска стран НАТО, в отличие от российских военных, совершали "геноцидные действия", в частности, в Ираке и Афганистане.
 
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