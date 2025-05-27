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"Рушить логистику". В РФ готовят "прямое воздействие" на союзников Украины
"Рушить логистику". В РФ готовят "прямое воздействие" на союзников Украины - 27.05.2025, ПРАЙМ
"Рушить логистику". В РФ готовят "прямое воздействие" на союзников Украины
Победив армию Украины, ее столицу и союзников, Россия победит в конфликте. Но пока ВС РФ "очень слабо действуют" по союзникам - уже пора создавать им сложности. | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T15:42+0300
2025-05-27T15:42+0300
2025-05-27T15:44+0300
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Победив армию Украины, ее столицу и союзников, Россия победит в конфликте. Но пока ВС РФ "очень слабо действуют" по союзникам - уже пора создавать им сложности. Такое мнение в беседе с радио Sputnik высказал политолог Андрей Клинцевич.Он отметил, что для победы в украинском конфликте ВС РФ должны победить армию противника, его столицу и союзников. "Обратите внимание, - подчеркнул сказал Клинцевич, - территории или какие-то вещи туда не входят. То есть фронт может стоять на месте". До сих пор Вооруженные силы России активно действовали по столице и армии неприятеля, но "очень слабо действовали по союзникам" Киева, сказал политолог. При этом он не исключил, что российской армии "придется рушить логистику - мосты, железнодорожные какие-то узлы, места смены колесных пар, туннели".По мнению Клинцевича, сегодня России уже пора либо "создавать эти сложности" для союзников Украины, либо начинать "прямое воздействие" на них.
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конфликт на украине, союзники, вс рф, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, Конфликт на Украине, союзники, ВС РФ, экспертное мнение
"Рушить логистику". В РФ готовят "прямое воздействие" на союзников Украины
Политолог Клинцевич: Россия может начать прямое воздействие на союзников Украины
МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Победив армию Украины, ее столицу и союзников, Россия победит в конфликте. Но пока ВС РФ "очень слабо действуют" по союзникам - уже пора создавать им сложности. Такое мнение в беседе с радио Sputnik высказал политолог Андрей Клинцевич.
Он отметил, что для победы в украинском конфликте ВС РФ должны победить армию противника, его столицу и союзников.
"Обратите внимание, - подчеркнул сказал Клинцевич, - территории или какие-то вещи туда не входят. То есть фронт может стоять на месте".
До сих пор Вооруженные силы России активно действовали по столице и армии неприятеля, но "очень слабо действовали по союзникам" Киева, сказал политолог. При этом он не исключил, что российской армии "придется рушить логистику - мосты, железнодорожные какие-то узлы, места смены колесных пар, туннели".
"Сделали выводы". В ЕС сообщили о подготовке ВС РФ к большому наступлению
По мнению Клинцевича, сегодня России уже пора либо "создавать эти сложности" для союзников Украины, либо начинать "прямое воздействие" на них.