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Объем товарооборота между Азербайджаном и ЕАЭС вырос на 60% - 27.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Объем товарооборота между Азербайджаном и ЕАЭС вырос на 60%
Объем товарооборота между Азербайджаном и ЕАЭС вырос на 60% - 27.05.2025, ПРАЙМ
Объем товарооборота между Азербайджаном и ЕАЭС вырос на 60%
За последние три года объем товарооборота между Азербайджаном и странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) увеличился на 60% и приблизился к отметке в 6... | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T16:48+0300
2025-05-27T16:48+0300
экономика
россия
азербайджан
баку
еаэс
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БАКУ, 27 мая – ПРАЙМ. За последние три года объем товарооборота между Азербайджаном и странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) увеличился на 60% и приблизился к отметке в 6 миллиардов долларов США, заявил во вторник в Баку заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач. "За последние три года объем товарооборота между Азербайджаном и странами ЕАЭС увеличился на 60% и приблизился к отметке в 6 миллиардов долларов США", - сказал замминистра. Залогом дальнейшего устойчивого роста в торгово-экономических отношениях является комплексное развитие транспортно-логистических связей", - сказал замминистра на международном круглом столе на тему "Формирование транспортного каркаса Евразии и значимая роль Азербайджана в этом процессе".
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россия, азербайджан, баку, еаэс
Экономика, РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, Баку, ЕАЭС
16:48 27.05.2025
 
Объем товарооборота между Азербайджаном и ЕАЭС вырос на 60%

Вольвач: объем товарооборота между Азербайджаном и странами ЕАЭС вырос на 60%

© fotolia.com / Kristina AfanasyevaФлаг Азербайджана
Флаг Азербайджана - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2025
© fotolia.com / Kristina Afanasyeva
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БАКУ, 27 мая – ПРАЙМ. За последние три года объем товарооборота между Азербайджаном и странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) увеличился на 60% и приблизился к отметке в 6 миллиардов долларов США, заявил во вторник в Баку заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач.
"За последние три года объем товарооборота между Азербайджаном и странами ЕАЭС увеличился на 60% и приблизился к отметке в 6 миллиардов долларов США", - сказал замминистра. Залогом дальнейшего устойчивого роста в торгово-экономических отношениях является комплексное развитие транспортно-логистических связей", - сказал замминистра на международном круглом столе на тему "Формирование транспортного каркаса Евразии и значимая роль Азербайджана в этом процессе".
Алексей Оверчук - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2025
Оверчук оценил объем товарооборота России и Афганистана
16 мая, 15:34
 
ЭкономикаРОССИЯАЗЕРБАЙДЖАНБакуЕАЭС
 
 
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