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Объем товарооборота между Азербайджаном и ЕАЭС вырос на 60%
Объем товарооборота между Азербайджаном и ЕАЭС вырос на 60% - 27.05.2025, ПРАЙМ
Объем товарооборота между Азербайджаном и ЕАЭС вырос на 60%
За последние три года объем товарооборота между Азербайджаном и странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) увеличился на 60% и приблизился к отметке в 6... | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T16:48+0300
2025-05-27T16:48+0300
2025-05-27T16:48+0300
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БАКУ, 27 мая – ПРАЙМ. За последние три года объем товарооборота между Азербайджаном и странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) увеличился на 60% и приблизился к отметке в 6 миллиардов долларов США, заявил во вторник в Баку заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач. "За последние три года объем товарооборота между Азербайджаном и странами ЕАЭС увеличился на 60% и приблизился к отметке в 6 миллиардов долларов США", - сказал замминистра. Залогом дальнейшего устойчивого роста в торгово-экономических отношениях является комплексное развитие транспортно-логистических связей", - сказал замминистра на международном круглом столе на тему "Формирование транспортного каркаса Евразии и значимая роль Азербайджана в этом процессе".
https://1prime.ru/20250516/overchuk-857651461.html
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Экономика, РОССИЯ, АЗЕРБАЙДЖАН, Баку, ЕАЭС
Объем товарооборота между Азербайджаном и ЕАЭС вырос на 60%
Вольвач: объем товарооборота между Азербайджаном и странами ЕАЭС вырос на 60%
БАКУ, 27 мая – ПРАЙМ. За последние три года объем товарооборота между Азербайджаном и странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) увеличился на 60% и приблизился к отметке в 6 миллиардов долларов США, заявил во вторник в Баку заместитель министра экономического развития России Дмитрий Вольвач.
"За последние три года объем товарооборота между Азербайджаном и странами ЕАЭС увеличился на 60% и приблизился к отметке в 6 миллиардов долларов США", - сказал замминистра. Залогом дальнейшего устойчивого роста в торгово-экономических отношениях является комплексное развитие транспортно-логистических связей", - сказал замминистра на международном круглом столе на тему "Формирование транспортного каркаса Евразии и значимая роль Азербайджана в этом процессе".
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