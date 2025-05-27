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В Управделами президента рассказали об автомобилях "Аурус" ко Дню Победы - 27.05.2025, ПРАЙМ
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В Управделами президента рассказали об автомобилях "Аурус" ко Дню Победы
В Управделами президента рассказали об автомобилях "Аурус" ко Дню Победы - 27.05.2025, ПРАЙМ
В Управделами президента рассказали об автомобилях "Аурус" ко Дню Победы
Автомобили "Аурус", украшенные логотипами ко Дню Победы, обслуживают высоких гостей Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы... | 27.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-27T07:30+0300
2025-05-27T07:30+0300
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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Автомобили "Аурус", украшенные логотипами ко Дню Победы, обслуживают высоких гостей Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, рассказали РИА Новости в пресс-службе Управления делами президента РФ. "Такие автомобили "Аурус" действительно есть в автотранспортных предприятиях Управления делами президента Российской Федерации. Сейчас они обслуживают высоких гостей Международной встречи по вопросам безопасности", - сообщили в пресс-службе. В ведомстве пояснили, что ранее было принято решение не разбрендировать машины после Дня Победы. "Как только мероприятия пройдут, логотипы будут сняты", - добавили в пресс-службе. Тринадцатая международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, пройдет в Москве 27-29 мая под председательством секретаря совбеза РФ Сергея Шойгу. Приглашения для участия в форуме направлены в более чем 150 государств, страны СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, а также в адрес руководства более 20 международных организаций. На предстоящем форуме будут рассмотрены вопросы международного сотрудничества в сфере безопасности.
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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бизнес, россия, москва, рф, сергей шойгу, снг, еаэс, шос
Бизнес, РОССИЯ, МОСКВА, РФ, Сергей Шойгу, СНГ, ЕАЭС, ШОС
07:30 27.05.2025
 
В Управделами президента рассказали об автомобилях "Аурус" ко Дню Победы

Управделами президента: автомобили с логотипами ко Дню Победы обслуживают гостей встречи

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МОСКВА, 27 мая - ПРАЙМ. Автомобили "Аурус", украшенные логотипами ко Дню Победы, обслуживают высоких гостей Международной встречи высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, рассказали РИА Новости в пресс-службе Управления делами президента РФ.
"Такие автомобили "Аурус" действительно есть в автотранспортных предприятиях Управления делами президента Российской Федерации. Сейчас они обслуживают высоких гостей Международной встречи по вопросам безопасности", - сообщили в пресс-службе.
В ведомстве пояснили, что ранее было принято решение не разбрендировать машины после Дня Победы.
"Как только мероприятия пройдут, логотипы будут сняты", - добавили в пресс-службе.
Тринадцатая международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, пройдет в Москве 27-29 мая под председательством секретаря совбеза РФ Сергея Шойгу. Приглашения для участия в форуме направлены в более чем 150 государств, страны СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, а также в адрес руководства более 20 международных организаций. На предстоящем форуме будут рассмотрены вопросы международного сотрудничества в сфере безопасности.
 
БизнесРОССИЯМОСКВАРФСергей ШойгуСНГЕАЭСШОС
 
 
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