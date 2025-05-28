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"Атом" впервые показали обычным водителям - 28.05.2025, ПРАЙМ
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"Атом" впервые показали обычным водителям
"Атом" впервые показали обычным водителям - 28.05.2025, ПРАЙМ
"Атом" впервые показали обычным водителям
Предсерийный образец российского электромобиля "Атом" впервые дали протестировать обычным водителям, одним из них стал корреспондент РИА Новости. | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T07:15+0300
2025-05-28T08:00+0300
бизнес
россия
авто
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Предсерийный образец российского электромобиля "Атом" впервые дали протестировать обычным водителям, одним из них стал корреспондент РИА Новости. "Атом" сделан на первой отечественной платформе для электромобилей. Старт его серийного производства запланирован на середину 2025 года на столичном заводе "Москвич". Местом для тестирования "Атома" была выбрана картинговая трасса в Москве. Здесь журналисты в сопровождении инструктора могли проехать за рулем электромобиля и оценить его ходовые характеристики, а также удобство и функциональность салона. Организаторы сразу оговорили условие по скорости – не выше 40 километров в час. Это при тесте контролировал впередиидущий функциональный прототип "Атома". Длина "Атома" 3995 мм, ширина - 1790 мм, высота - 1643 мм. Такой размер, поясняли разработчики, оптимален для городской среды: электромобиль маневрирует в тесных дворах и на узких улицах. Кузов машины окрашен в бирюзовый цвет с черными вставками на колесных арках. Двери - распашные, без центральной стойки. Передние фары V-образной формы включают дневные ходовые огни, противотуманные фары и линзы, совмещающие ближний и дальний свет. Также спереди расположена панель габаритных огней и указателей поворота, напоминающая монобровь. Сзади - аналогичная панель противотуманных и габаритных огней, а также белый фонарь заднего хода и указатели поворота. Перемещаемся в салон. Привычную приборную панель в "Атоме" заменяет руль, оснащенный сенсорным монитором. Экран монитора выполняет функции спидометра, а также служит для управления системой мультимедиа. Также при помощи кнопки на экране можно открывать и закрывать двери автомобиля. Передние и задние кресла обиты экокожей и тканью, человеку ростом 180 сантиметров среднего телосложения сидеть довольно комфортно. В салоне во время езды был слышен характерный для электромотора гул. Компания впервые представила предсерийный образец "Атома", дизайн которого на 95% соответствует будущей серийной версии, в конце 2024 года. В мае она сообщила о завершении первого из трех циклов краш-тестов кузовов и предсерийных автомобилей, соответствующих международным стандартам безопасности. В 2025 году начнет работу специализированный сервисный центр для предсерийных электромобилей "Атом". На его базе будет проводиться отработка технологий обслуживания через многократную разборку и сборку электромобилей, для последующей подготовки технических специалистов сервисных партнеров к началу продаж. Проект российского электромобиля реализует АО "Кама" при поддержке Фонда развития промышленности. Разработка осуществляется на первой отечественной платформе для электромобилей при технологической поддержке ведущих игроков отечественной автомобильной и IT-индустрии.
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бизнес, россия, авто
Бизнес, РОССИЯ, Авто
07:15 28.05.2025 (обновлено: 08:00 28.05.2025)
 
"Атом" впервые показали обычным водителям

Предсерийный образец российского электромобиля "Атом" впервые показали обычным водителям

© РИА Новости . Пресс-служба "Атом" | Перейти в медиабанкПервый функциональный образец отечественного электромобиля "Атом"
Первый функциональный образец отечественного электромобиля Атом - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости . Пресс-служба "Атом"
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Предсерийный образец российского электромобиля "Атом" впервые дали протестировать обычным водителям, одним из них стал корреспондент РИА Новости.
"Атом" сделан на первой отечественной платформе для электромобилей. Старт его серийного производства запланирован на середину 2025 года на столичном заводе "Москвич".
Местом для тестирования "Атома" была выбрана картинговая трасса в Москве. Здесь журналисты в сопровождении инструктора могли проехать за рулем электромобиля и оценить его ходовые характеристики, а также удобство и функциональность салона. Организаторы сразу оговорили условие по скорости – не выше 40 километров в час. Это при тесте контролировал впередиидущий функциональный прототип "Атома".
Длина "Атома" 3995 мм, ширина - 1790 мм, высота - 1643 мм. Такой размер, поясняли разработчики, оптимален для городской среды: электромобиль маневрирует в тесных дворах и на узких улицах. Кузов машины окрашен в бирюзовый цвет с черными вставками на колесных арках. Двери - распашные, без центральной стойки.
Передние фары V-образной формы включают дневные ходовые огни, противотуманные фары и линзы, совмещающие ближний и дальний свет. Также спереди расположена панель габаритных огней и указателей поворота, напоминающая монобровь. Сзади - аналогичная панель противотуманных и габаритных огней, а также белый фонарь заднего хода и указатели поворота.
Перемещаемся в салон. Привычную приборную панель в "Атоме" заменяет руль, оснащенный сенсорным монитором. Экран монитора выполняет функции спидометра, а также служит для управления системой мультимедиа. Также при помощи кнопки на экране можно открывать и закрывать двери автомобиля. Передние и задние кресла обиты экокожей и тканью, человеку ростом 180 сантиметров среднего телосложения сидеть довольно комфортно. В салоне во время езды был слышен характерный для электромотора гул.
Компания впервые представила предсерийный образец "Атома", дизайн которого на 95% соответствует будущей серийной версии, в конце 2024 года. В мае она сообщила о завершении первого из трех циклов краш-тестов кузовов и предсерийных автомобилей, соответствующих международным стандартам безопасности.
В 2025 году начнет работу специализированный сервисный центр для предсерийных электромобилей "Атом". На его базе будет проводиться отработка технологий обслуживания через многократную разборку и сборку электромобилей, для последующей подготовки технических специалистов сервисных партнеров к началу продаж.
Проект российского электромобиля реализует АО "Кама" при поддержке Фонда развития промышленности. Разработка осуществляется на первой отечественной платформе для электромобилей при технологической поддержке ведущих игроков отечественной автомобильной и IT-индустрии.
Предсерийные прототипы электромобиля Атома - ПРАЙМ, 1920, 13.05.2025
Электромобиль "Атом" прошел первый цикл краш-тестов
13 мая, 11:18
 
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