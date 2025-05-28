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В России впервые появились цифровые финансовые активы на биткоин

В России впервые появились цифровые финансовые активы на биткоин - 28.05.2025, ПРАЙМ

В России впервые появились цифровые финансовые активы на биткоин

Цифровые финансовые активы (ЦФА), привязанные к стоимости биткоина, впервые появились в России, инструмент выпустил Т-Банк, он предназначен для... | 28.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-28T20:33+0300

2025-05-28T20:33+0300

2025-05-28T20:34+0300

экономика

россия

цифровые финансовые активы

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выпуск

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Цифровые финансовые активы (ЦФА), привязанные к стоимости биткоина, впервые появились в России, инструмент выпустил Т-Банк, он предназначен для квалифицированных инвесторов, следует из сообщения банка. "Т-Банк первый в России выпустил ЦФА, привязанные к стоимости биткоина. Инструмент позволяет инвестировать в криптовалюту в рублях через привычное приложение — безопасно и в правовом поле РФ, без открытия счета на криптобирже и сложностей с защитой кошелька. Новый смарт-актив доступен только квалифицированным инвесторам, это требование ЦБ РФ. ЦФА выпущены на платформе "Атомайз", которая входит в экосистему Т-Банка", - говорится в сообщении. Один ЦФА соответствует 0,001 биткоина (порядка 107 долларов). Срок до погашения ЦФА — один месяц. В течение срока выпуска инвестор может продать смарт-актив, так как маркетмейкер поддерживает вторичные торги, поясняет Т-Банк. Покупая смарт-актив, инвестор получает цифровое право на выплату рыночной стоимости соответствующей доли биткоина. При этом эмитент заранее приобрел и зарезервировал под выпуск реальный биткоин, который хранится в защищенной инфраструктуре. Цена покупки устанавливается в рублях по агрегированному курсу с нескольких бирж и курсу доллара на дату выпуска смарт-актива. "Это первый в России инструмент для участия в стоимости биткоина, выпущенный в правовом поле РФ. Его можно легко купить и продать, не разбираясь с криптобиржами, кошельками и так далее. Т-Банк в тесном партнерстве с регулятором будет прилагать усилия для создания цивилизованного рынка производных инструментов на криптовалюты и повышения финансовой грамотности граждан в этой сфере. Мы уже планируем следующий аналогичной выпуск по актуальной цене", - сказал генеральный директор "Атомайз" Алексей Илясов. Банк России ранее в среду опубликовал документ, закрепляющий право квалифицированных инвесторов на сделки с производными финансовыми инструментами на криптовалюты. При этом регулятор по-прежнему не рекомендует финансовым организациям и их клиентам инвестировать непосредственно в криптовалюты.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, цифровые финансовые активы, т-банк, выпуск