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Минобороны ФРГ и Украины подписали соглашение по дальнобойному оружию - 28.05.2025, ПРАЙМ
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Минобороны ФРГ и Украины подписали соглашение по дальнобойному оружию
Минобороны ФРГ и Украины подписали соглашение по дальнобойному оружию - 28.05.2025, ПРАЙМ
Минобороны ФРГ и Украины подписали соглашение по дальнобойному оружию
Германия и Украина подписали соглашение о финансировании производства дальнобойного оружия на Украине, сообщило министерство обороны ФРГ по итогам встречи... | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T17:10+0300
2025-05-28T17:10+0300
вооружения
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фридрих мерц
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Германия и Украина подписали соглашение о финансировании производства дальнобойного оружия на Украине, сообщило министерство обороны ФРГ по итогам встречи немецкого министра обороны Бориса Писториуса и его украинского коллеги Рустема Умерова. В среду канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил на пресс-конференции с Владимиром Зеленским, что Германия поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия. "Министр обороны Борис Писториус и его украинский коллега Рустем Умеров подписали в Берлине соглашение о финансировании дальнобойного оружия украинского производства. Кроме того, был заключён договор между Украиной и немецкой военной промышленностью", - говорится в заявлении минобороны ФРГ. По утверждению ведомства, значительное количество дальнобойных вооружений поступит в распоряжение Украины уже в этом году. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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украина, германия, фридрих мерц, владимир зеленский, оружие
Вооружения, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, Фридрих Мерц, Владимир Зеленский, оружие
17:10 28.05.2025
 
Минобороны ФРГ и Украины подписали соглашение по дальнобойному оружию

Германия и Украина подписали соглашение о финансировании производства дальнобойного оружия

© fotolia.com / DOC RABE MediaФлаг Германии
Флаг Германии - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2025
© fotolia.com / DOC RABE Media
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Германия и Украина подписали соглашение о финансировании производства дальнобойного оружия на Украине, сообщило министерство обороны ФРГ по итогам встречи немецкого министра обороны Бориса Писториуса и его украинского коллеги Рустема Умерова.
В среду канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил на пресс-конференции с Владимиром Зеленским, что Германия поддержит Украину в разработке собственного дальнобойного оружия.
"Министр обороны Борис Писториус и его украинский коллега Рустем Умеров подписали в Берлине соглашение о финансировании дальнобойного оружия украинского производства. Кроме того, был заключён договор между Украиной и немецкой военной промышленностью", - говорится в заявлении минобороны ФРГ.
По утверждению ведомства, значительное количество дальнобойных вооружений поступит в распоряжение Украины уже в этом году.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию конфликта, напрямую вовлекают в него страны НАТО. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Московский Кремль - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2025
Заявления Мерца о дальнобойном оружии мешают мирным усилиям, заявил Песков
Вчера, 17:43
 
ВооруженияУКРАИНАГЕРМАНИЯФридрих МерцВладимир Зеленскийоружие
 
 
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