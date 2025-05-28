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Семейный кроссовер Hyundai Santa Fe стал доступен для покупки в России

Семейный кроссовер Hyundai Santa Fe стал доступен для покупки в России - 28.05.2025, ПРАЙМ

Семейный кроссовер Hyundai Santa Fe стал доступен для покупки в России

Семейный кроссовер Hyundai Santa Fe пятого поколения стал доступен для покупки в России, как из наличия, так и под заказ. Как сообщает портал "Автоновости дня", | 28.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-28T14:05+0300

2025-05-28T14:05+0300

2025-05-28T14:09+0300

авто

hyundai

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Семейный кроссовер Hyundai Santa Fe пятого поколения стал доступен для покупки в России, как из наличия, так и под заказ. Как сообщает портал "Автоновости дня", цены на модель стартуют от 3,2 миллиона рублей.Как отмечает портал, цены на Santa Fe значительно ниже чем у китайских марок схожей комплектации. Так, Jetour X90 Plus в базовой комплектации и с пятиместным салоном продается минимум за 3,48 миллиона рублей. Начальная цена на Jaecoo J8 составляет 4,6 миллиона рублей, а GAC GS8 — не менее 4,1 миллиона рублей без учета акционных предложений.За минимальную цену в 3,2 миллиона рублей авто готова предоставить компания из Владивостока. Как сообщает "Автоновости дня", подробности комплектации в объявлении не указаны, однако по техническим характеристикам можно предположить, что речь идет о базовой версии с 2,5-литровым атмосферным двигателем мощностью 194 л. с., 8-ступенчатой автоматической коробкой передач и полным приводом. Внутри — кожаный салон, цифровая приборная панель и крупный экран мультимедиа.Более производительная версия с 2,5-литровым турбомотором на 281 л. с., преселективным "роботом" и также полным приводом предлагается другой компанией из Владивостока за 3,72 миллиона рублей. Судя по фото в объявлении, автомобиль окрашен в чёрный цвет и имеет салон с двумя беспроводными зарядками, цифровым кокпитом, двухзонным климат-контролем и рядом других удобств.В других городах цены на Hyundai Santa Fe варьируются, пишет портал. Так, в Хабаровске заказать кроссовер можно минимум за 4,31 миллиона рублей, в Краснодаре — за 4,43 миллиона рублей, в Барнауле — за 4,54 миллиона рублей, в Перми — за 4,6 миллиона рублей, а в Екатеринбурге — за 4,73 миллиона рублей.Автомобили, доступные сразу "из наличия", по объявлениям стоят от 4,5 миллиона рублей — такая цена указана, например, в Барнауле. Новые Santa Fe также можно найти в продаже в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Казани, Красноярске, Оренбурге, Екатеринбурге, Миассе, Ставрополе, Симферополе и ряде других городов.

https://1prime.ru/20250527/avto-857966204.html

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авто, hyundai