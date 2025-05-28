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Киргизия ввела временный запрет на экспорт древесины

Киргизия ввела временный запрет на экспорт древесины - 28.05.2025, ПРАЙМ

Киргизия ввела временный запрет на экспорт древесины

Кабмин Киргизии ввел запрет на полгода на экспорт древесины, сообщили журналистам в среду в пресс-службе правительства республики. | 28.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-28T12:06+0300

2025-05-28T12:06+0300

2025-05-28T12:06+0300

экономика

киргизия

экспорт

бизнес

древесина

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БИШКЕК, 28 мая – ПРАЙМ. Кабмин Киргизии ввел запрет на полгода на экспорт древесины, сообщили журналистам в среду в пресс-службе правительства республики. "Кабинет министров Кыргызской Республики ввел временный шестимесячный запрет на вывоз древесины и лесоматериалов за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Соответствующее решение подписано председателем кабинета министров Адылбеком Касымалиевым", - говорится в сообщении. Отмечается, что постановление вступит в силу через 15 дней. Соответствующим госорганам поручено принять необходимые меры для соблюдения запрета.

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киргизия, экспорт, бизнес, древесина