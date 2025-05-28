Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Киргизия ввела временный запрет на экспорт древесины - 28.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250528/kirgiziya-857987138.html
Киргизия ввела временный запрет на экспорт древесины
Киргизия ввела временный запрет на экспорт древесины - 28.05.2025, ПРАЙМ
Киргизия ввела временный запрет на экспорт древесины
Кабмин Киргизии ввел запрет на полгода на экспорт древесины, сообщили журналистам в среду в пресс-службе правительства республики. | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T12:06+0300
2025-05-28T12:06+0300
экономика
киргизия
экспорт
бизнес
древесина
https://cdnn.1prime.ru/img/76600/68/766006857_0:132:1501:976_1920x0_80_0_0_7c78f9dc5d6c8f9047471d73cd1815bb.jpg
БИШКЕК, 28 мая – ПРАЙМ. Кабмин Киргизии ввел запрет на полгода на экспорт древесины, сообщили журналистам в среду в пресс-службе правительства республики. "Кабинет министров Кыргызской Республики ввел временный шестимесячный запрет на вывоз древесины и лесоматериалов за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Соответствующее решение подписано председателем кабинета министров Адылбеком Касымалиевым", - говорится в сообщении. Отмечается, что постановление вступит в силу через 15 дней. Соответствующим госорганам поручено принять необходимые меры для соблюдения запрета.
https://1prime.ru/20250527/eksport-857956951.html
киргизия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76600/68/766006857_0:0:1301:976_1920x0_80_0_0_96631ad12b9b3bb6126a3128a6b33318.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
киргизия, экспорт, бизнес, древесина
Экономика, КИРГИЗИЯ, экспорт, Бизнес, древесина
12:06 28.05.2025
 
Киргизия ввела временный запрет на экспорт древесины

Правительство Киргизии на полгода ввело запрет на экспорт древесины

© РИА Новости . Игорь Зарембо | Перейти в медиабанк" Погрузка бревен в грузовой железнодорожный состав
 Погрузка бревен в грузовой железнодорожный состав - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости . Игорь Зарембо
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БИШКЕК, 28 мая – ПРАЙМ. Кабмин Киргизии ввел запрет на полгода на экспорт древесины, сообщили журналистам в среду в пресс-службе правительства республики.
"Кабинет министров Кыргызской Республики ввел временный шестимесячный запрет на вывоз древесины и лесоматериалов за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза. Соответствующее решение подписано председателем кабинета министров Адылбеком Касымалиевым", - говорится в сообщении.
Отмечается, что постановление вступит в силу через 15 дней. Соответствующим госорганам поручено принять необходимые меры для соблюдения запрета.
%Флаг КНР - ПРАЙМ, 1920, 27.05.2025
Китай сократил экспорт обуви в США до минимума за пять лет
Вчера, 12:36
 
ЭкономикаКИРГИЗИЯэкспортБизнесдревесина
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала