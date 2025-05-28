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ЦБ отметил ужесточение банками требований к заемщикам

ЦБ отметил ужесточение банками требований к заемщикам - 28.05.2025, ПРАЙМ

ЦБ отметил ужесточение банками требований к заемщикам

Российские банки ужесточили требования к заемщикам, уровень одобрения поданных заявок на кредит наличными в четвертом квартале 2024 года снизился до 17% с 23% в | 28.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-28T15:03+0300

2025-05-28T15:03+0300

2025-05-28T15:03+0300

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Российские банки ужесточили требования к заемщикам, уровень одобрения поданных заявок на кредит наличными в четвертом квартале 2024 года снизился до 17% с 23% в третьем квартале, говорится в "Обзоре финансовой стабильности" Банка России за четвертый квартал 2024 и первый квартал 2025 года. "В отчетный период банки ужесточили требования к заемщикам. Уровень одобрения поданных заявок на кредит наличными составил 17% в четвертом квартале 2024 года (23% в третьем квартале 2024 года)", - сообщает регулятор. По данным ЦБ, количество поданных заявок на кредит тоже снизилось в ответ на рост процентных ставок – с 70 миллионов единиц в третьем квартале 2024 года до 60 миллионов в четвертом квартале. "В результате произошло сжатие портфеля необеспеченных потребительских кредитов: за четвертый квартал 2024 года портфель необеспеченных потребительских кредитов сократился на 2,0%, за январь-март 2025 года – еще на 1,4%", - отмечается в обзоре. По данным регулятора, основной вклад в это снижение внесло сокращение выдач кредитов наличными: объем задолженности по ним в четвертом квартале уменьшился на 7%.

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