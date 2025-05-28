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ЦБ сообщил, что не ожидает кредитного сжатия в 2025 году

ЦБ сообщил, что не ожидает кредитного сжатия в 2025 году - 28.05.2025, ПРАЙМ

ЦБ сообщил, что не ожидает кредитного сжатия в 2025 году

Банк России не ожидает кредитного сжатия в 2025 году, рост корпоративного кредитования в 2025 году будет оставаться на уровне, который необходим для устойчивого | 28.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-28T15:05+0300

2025-05-28T15:05+0300

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Банк России не ожидает кредитного сжатия в 2025 году, рост корпоративного кредитования в 2025 году будет оставаться на уровне, который необходим для устойчивого роста экономики, говорится в "Обзоре финансовой стабильности" Банка России за четвертый квартал 2024 и первый квартал 2025 года. Регулятор отметил, что банковское кредитование корпоративного сектора замедлилось, в результате среднемесячный темп роста кредитования юридических лиц за первый квартал 2025 года был близок к нулю по сравнению с ростом на 1,3% за аналогичный период прошлого года. "Тем не менее, рост корпоративного кредитования в 2025 году будет оставаться на уровне, который необходим для устойчивого роста экономики, кредитного сжатия не ожидается", - отмечает ЦБ. В материале отмечается, что в марте–апреле месячные темпы роста кредитования составляли уже 0,9%. Такая динамика говорит не о кредитном сжатии, а о возврате кредитования к сбалансированному уровню. Также, по данным ЦБ, кредитоспособность корпоративного сектора несколько снизилась. Доля проблемных корпоративных кредитов практически не менялась последний год и составила 4% на 1 апреля 2025 года, но в конце марта – начале апреля существенно вырос объем реструктуризаций. "Во второй половине апреля объем реструктуризаций, по информации крупных банков, вернулся к обычным уровням. Ухудшение кредитного качества в основном характерно для микро- и малых компаний, у которых возникли проблемы с обслуживанием долга по кредитам, предоставленным год назад и ранее", - подчеркнули в ЦБ. Указывается, что размер таких кредитов в среднем небольшой, эта задолженность хорошо покрыта резервами. Банки, как правило, идут навстречу заемщикам и реструктурируют кредиты, а уровень просроченной задолженности по кредитам с плавающей ставкой по-прежнему ниже, чем по кредитам с фиксированной ставкой, заключил регулятор.

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финансы, банки, россия, банк россии, кредит