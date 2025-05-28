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"СПБ биржа" готовится к старту торгов фьючерсами на криптовалюты

"СПБ биржа" готовится к старту торгов фьючерсами на криптовалюты - 28.05.2025, ПРАЙМ

"СПБ биржа" готовится к старту торгов фьючерсами на криптовалюты

"СПБ биржа" активно готовится к старту торгов расчётными фьючерсами, привязанными к стоимости криптовалют, следует из сообщения торговой площадки. | 28.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-28T15:35+0300

2025-05-28T15:35+0300

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. "СПБ биржа" активно готовится к старту торгов расчётными фьючерсами, привязанными к стоимости криптовалют, следует из сообщения торговой площадки. ЦБ РФ ранее в среду опубликовал документ, закрепляющий право квалифицированных инвесторов на сделки с деривативами на криптовалюты. "СПБ биржа" находится в активной фазе подготовки к старту торгов расчётными фьючерсами, привязанными к стоимости криптовалют. Фьючерс на индекс биткоина предоставлен участникам торгов на тестовом полигоне для настройки торговых и учётных систем", - говорится в сообщении. В правила торгов инструментами срочного рынка и клиринга "СПБ биржи" вносятся соответствующие дополнения, поясняет площадка "Торги расчётными фьючерсами, привязанными к стоимости биткоина, планируется начать по готовности участников торгов и их систем интернет-трейдинга", - резюмирует биржа.

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финансы, рынок, торги, рф, спб биржа, рынок криптовалюты