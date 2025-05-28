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"СПБ биржа" готовится к старту торгов фьючерсами на криптовалюты - 28.05.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250528/kriptovalyuta-857995107.html
"СПБ биржа" готовится к старту торгов фьючерсами на криптовалюты
"СПБ биржа" готовится к старту торгов фьючерсами на криптовалюты - 28.05.2025, ПРАЙМ
"СПБ биржа" готовится к старту торгов фьючерсами на криптовалюты
"СПБ биржа" активно готовится к старту торгов расчётными фьючерсами, привязанными к стоимости криптовалют, следует из сообщения торговой площадки. | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T15:35+0300
2025-05-28T15:35+0300
экономика
финансы
рынок
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рф
спб биржа
рынок криптовалюты
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. "СПБ биржа" активно готовится к старту торгов расчётными фьючерсами, привязанными к стоимости криптовалют, следует из сообщения торговой площадки. ЦБ РФ ранее в среду опубликовал документ, закрепляющий право квалифицированных инвесторов на сделки с деривативами на криптовалюты. "СПБ биржа" находится в активной фазе подготовки к старту торгов расчётными фьючерсами, привязанными к стоимости криптовалют. Фьючерс на индекс биткоина предоставлен участникам торгов на тестовом полигоне для настройки торговых и учётных систем", - говорится в сообщении. В правила торгов инструментами срочного рынка и клиринга "СПБ биржи" вносятся соответствующие дополнения, поясняет площадка "Торги расчётными фьючерсами, привязанными к стоимости биткоина, планируется начать по готовности участников торгов и их систем интернет-трейдинга", - резюмирует биржа.
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финансы, рынок, торги, рф, спб биржа, рынок криптовалюты
Экономика, Финансы, Рынок, Торги, РФ, СПБ биржа, рынок криптовалюты
15:35 28.05.2025
 
"СПБ биржа" готовится к старту торгов фьючерсами на криптовалюты

"СПБ биржа" готовится к старту торгов фьючерсами, привязанными к стоимости криптовалют

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкКриптовалюта
Криптовалюта - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. "СПБ биржа" активно готовится к старту торгов расчётными фьючерсами, привязанными к стоимости криптовалют, следует из сообщения торговой площадки.
ЦБ РФ ранее в среду опубликовал документ, закрепляющий право квалифицированных инвесторов на сделки с деривативами на криптовалюты.
"СПБ биржа" находится в активной фазе подготовки к старту торгов расчётными фьючерсами, привязанными к стоимости криптовалют. Фьючерс на индекс биткоина предоставлен участникам торгов на тестовом полигоне для настройки торговых и учётных систем", - говорится в сообщении.
В правила торгов инструментами срочного рынка и клиринга "СПБ биржи" вносятся соответствующие дополнения, поясняет площадка
"Торги расчётными фьючерсами, привязанными к стоимости биткоина, планируется начать по готовности участников торгов и их систем интернет-трейдинга", - резюмирует биржа.
Криптовалюта, сток - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2025
ЦБ одобрил право квалифицированных инвесторов на сделки с криптовалютами
15:31
 
ЭкономикаФинансыРынокТоргиРФСПБ биржарынок криптовалюты
 
 
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