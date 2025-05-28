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Цены на нефть растут на оптимизме вокруг макроэкономической ситуации в мире
Цены на нефть растут на оптимизме вокруг макроэкономической ситуации в мире - 28.05.2025, ПРАЙМ
Цены на нефть растут на оптимизме вокруг макроэкономической ситуации в мире
Мировые цены на нефть в среду утром поднимаются на оптимистических настроениях инвесторов относительно макроэкономической ситуации в мире, свидетельствуют... | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T08:58+0300
2025-05-28T08:58+0300
2025-05-28T08:58+0300
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нефть
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром поднимаются на оптимистических настроениях инвесторов относительно макроэкономической ситуации в мире, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.40 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,42% - до 63,85 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 0,48%, до 61,18 доллара. "Фундаментальные факторы нефтяных цен остаются под значительным давлением. Рост котировок нефти в начале сессии может быть обусловлен улучшением настроений на рынке относительно макроэкономических рисков", - прокомментировал агентству Блумберг аналитик Qisheng Futures Co. Гао Цзянь (Gao Jian). Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что Брюссель на фоне эскалации торговой войны обратился к Вашингтону, чтобы назначить даты встреч для урегулирования споров. В воскресенье глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что провела телефонный разговор с Трампом, и отметила, что для достижения торговой сделки с США Евросоюзу потребуется время до 9 июля. Кроме того, в среду инвесторы будут оценивать решения участников запланированной встречи мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC).
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нефть, рынок, опек
Энергетика, Нефть, Рынок, ОПЕК
Цены на нефть растут на оптимизме вокруг макроэкономической ситуации в мире
Мировые цены на нефть растут в среду на оптимизме инвесторов по мировой макроэкономике
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду утром поднимаются на оптимистических настроениях инвесторов относительно макроэкономической ситуации в мире, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика.
По состоянию на 8.40 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,42% - до 63,85 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 0,48%, до 61,18 доллара.
"Фундаментальные факторы нефтяных цен остаются под значительным давлением. Рост котировок нефти в начале сессии может быть обусловлен улучшением настроений на рынке относительно макроэкономических рисков", - прокомментировал агентству Блумберг аналитик Qisheng Futures Co. Гао Цзянь (Gao Jian).
Во вторник президент США Дональд Трамп заявил, что Брюссель на фоне эскалации торговой войны обратился к Вашингтону, чтобы назначить даты встреч для урегулирования споров. В воскресенье глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что провела телефонный разговор с Трампом, и отметила, что для достижения торговой сделки с США Евросоюзу потребуется время до 9 июля.
Кроме того, в среду инвесторы будут оценивать решения участников запланированной встречи мониторингового комитета ОПЕК+ (JMMC).
Евро дешевеет к доллару перед выходом статданных по Германии и Франции