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КТК с начала года нарастил отгрузки нефти на 5,3%
КТК с начала года нарастил отгрузки нефти на 5,3% - 28.05.2025, ПРАЙМ
КТК с начала года нарастил отгрузки нефти на 5,3%
Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) с начала года по 23 мая отгрузил более 28 миллионов тонн нефти, что на 1,4 миллиона тонн, или 5,3%, больше показателя | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T09:47+0300
2025-05-28T09:47+0300
2025-05-28T09:47+0300
энергетика
нефть
ктк
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) с начала года по 23 мая отгрузил более 28 миллионов тонн нефти, что на 1,4 миллиона тонн, или 5,3%, больше показателя за аналогичный период прошлого года, следует из сообщения компании. "С января по 23 мая 2025 года на морском терминале КТК отгружено более 28 миллионов тонн, что на 1,4 миллиона тонн нефти больше показателя на указанный период прошлого года", - говорится в сообщении КТК.
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нефть, ктк
КТК с начала года нарастил отгрузки нефти на 5,3%
КТК с начала года по 23 мая отгрузил более 28 миллионов тонн нефти
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Каспийский трубопроводный консорциум (КТК) с начала года по 23 мая отгрузил более 28 миллионов тонн нефти, что на 1,4 миллиона тонн, или 5,3%, больше показателя за аналогичный период прошлого года, следует из сообщения компании.
"С января по 23 мая 2025 года на морском терминале КТК отгружено более 28 миллионов тонн, что на 1,4 миллиона тонн нефти больше показателя на указанный период прошлого года", - говорится в сообщении КТК.
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