https://1prime.ru/20250528/neft-857990709.html

Нефть дорожает после снижения цен ранее и в ожидании заседания ОПЕК+

Нефть дорожает после снижения цен ранее и в ожидании заседания ОПЕК+ - 28.05.2025, ПРАЙМ

Нефть дорожает после снижения цен ранее и в ожидании заседания ОПЕК+

Мировые цены на нефть в среду днем поднимаются после двух дней снижения, в то время как рынки ожидают заседания ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов. | 28.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-28T14:33+0300

2025-05-28T14:33+0300

2025-05-28T14:33+0300

энергетика

нефть

рынок

опек

https://cdnn.1prime.ru/img/84146/55/841465548_0:146:3123:1903_1920x0_80_0_0_646b105cb9d6ef8f06ce03d2fa8fdcf7.jpg

МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем поднимаются после двух дней снижения, в то время как рынки ожидают заседания ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.27 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,79%, до 64,07 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 0,87%, до 61,42 доллара. Стоимость нефти снижалась в понедельник и вторник, суммарно сократившись на 1%, в ожидании увеличения добычи ОПЕК+, в среду котировки поднимаются. Позднее в среду пройдет онлайн-заседание стран ОПЕК+, которые обсудят и определят параметры соглашения о дальнейшем ограничении добычи нефти. Затем, в четверг, минэнерго США опубликует еженедельные данные о запасах нефти в стране за неделю по 23 мая. За предыдущую неделю, по 16 мая, коммерческие запасы нефти в стране выросли на 1,3 миллиона баррелей.

https://1prime.ru/20250528/neft-857983864.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, рынок, опек