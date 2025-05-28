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Нефть дорожает после снижения цен ранее и в ожидании заседания ОПЕК+
Нефть дорожает после снижения цен ранее и в ожидании заседания ОПЕК+ - 28.05.2025, ПРАЙМ
Нефть дорожает после снижения цен ранее и в ожидании заседания ОПЕК+
Мировые цены на нефть в среду днем поднимаются после двух дней снижения, в то время как рынки ожидают заседания ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов. | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T14:33+0300
2025-05-28T14:33+0300
2025-05-28T14:33+0300
энергетика
нефть
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем поднимаются после двух дней снижения, в то время как рынки ожидают заседания ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.27 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,79%, до 64,07 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 0,87%, до 61,42 доллара. Стоимость нефти снижалась в понедельник и вторник, суммарно сократившись на 1%, в ожидании увеличения добычи ОПЕК+, в среду котировки поднимаются. Позднее в среду пройдет онлайн-заседание стран ОПЕК+, которые обсудят и определят параметры соглашения о дальнейшем ограничении добычи нефти. Затем, в четверг, минэнерго США опубликует еженедельные данные о запасах нефти в стране за неделю по 23 мая. За предыдущую неделю, по 16 мая, коммерческие запасы нефти в стране выросли на 1,3 миллиона баррелей.
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нефть, рынок, опек
Энергетика, Нефть, Рынок, ОПЕК
Нефть дорожает после снижения цен ранее и в ожидании заседания ОПЕК+
Цены на нефть растут после двух дней снижения в ожидании заседания ОПЕК+
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду днем поднимаются после двух дней снижения, в то время как рынки ожидают заседания ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.27 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent растёт на 0,79%, до 64,07 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 0,87%, до 61,42 доллара.
Стоимость нефти снижалась в понедельник и вторник, суммарно сократившись на 1%, в ожидании увеличения добычи ОПЕК+, в среду котировки поднимаются.
Позднее в среду пройдет онлайн-заседание стран ОПЕК+, которые обсудят и определят параметры соглашения о дальнейшем ограничении добычи нефти.
Затем, в четверг, минэнерго США опубликует еженедельные данные о запасах нефти в стране за неделю по 23 мая. За предыдущую неделю, по 16 мая, коммерческие запасы нефти в стране выросли на 1,3 миллиона баррелей.
КТК с начала года нарастил отгрузки нефти на 5,3%