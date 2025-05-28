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Мировые цены на нефть растут более чем на 1% - 28.05.2025, ПРАЙМ
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Мировые цены на нефть растут более чем на 1%
Мировые цены на нефть растут более чем на 1% - 28.05.2025, ПРАЙМ
Мировые цены на нефть растут более чем на 1%
Мировые цены на нефть растут более чем на 1%, а стоимость одного барреля марки Brent с поставкой в июле впервые с 21 мая поднялась выше 65 долларов, следует из... | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T16:20+0300
2025-05-28T16:20+0300
энергетика
нефть
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут более чем на 1%, а стоимость одного барреля марки Brent с поставкой в июле впервые с 21 мая поднялась выше 65 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 16.14 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,53% - до 65,07 доллара за баррель. Показатель впервые с 21 мая находится выше отметки в 65 долларов. Августовские фьючерсы Brent на 16.14 мск дорожал на 1,29%, до 64,39 доллара за баррель, июльские фьючерсы на WTI - на 1,49%, до 61,8 доллара.
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нефть, brent
Энергетика, Нефть, BRENT
16:20 28.05.2025
 
Мировые цены на нефть растут более чем на 1%

Цена на нефть марки Brent поднялись выше 65 долларов за баррель впервые с 21 мая

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкДеньги, нефть
Деньги, нефть - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости . Владимир Трефилов
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут более чем на 1%, а стоимость одного барреля марки Brent с поставкой в июле впервые с 21 мая поднялась выше 65 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 16.14 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,53% - до 65,07 доллара за баррель. Показатель впервые с 21 мая находится выше отметки в 65 долларов.
Августовские фьючерсы Brent на 16.14 мск дорожал на 1,29%, до 64,39 доллара за баррель, июльские фьючерсы на WTI - на 1,49%, до 61,8 доллара.
Деньги, нефть - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2025
Нефть дорожает после снижения цен ранее и в ожидании заседания ОПЕК+
14:33
 
ЭнергетикаНефтьBRENT
 
 
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