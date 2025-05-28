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Мировые цены на нефть растут более чем на 1%
Мировые цены на нефть растут более чем на 1% - 28.05.2025, ПРАЙМ
Мировые цены на нефть растут более чем на 1%
Мировые цены на нефть растут более чем на 1%, а стоимость одного барреля марки Brent с поставкой в июле впервые с 21 мая поднялась выше 65 долларов, следует из... | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T16:20+0300
2025-05-28T16:20+0300
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энергетика
нефть
brent
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут более чем на 1%, а стоимость одного барреля марки Brent с поставкой в июле впервые с 21 мая поднялась выше 65 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 16.14 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,53% - до 65,07 доллара за баррель. Показатель впервые с 21 мая находится выше отметки в 65 долларов. Августовские фьючерсы Brent на 16.14 мск дорожал на 1,29%, до 64,39 доллара за баррель, июльские фьючерсы на WTI - на 1,49%, до 61,8 доллара.
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нефть, brent
Мировые цены на нефть растут более чем на 1%
Цена на нефть марки Brent поднялись выше 65 долларов за баррель впервые с 21 мая
МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут более чем на 1%, а стоимость одного барреля марки Brent с поставкой в июле впервые с 21 мая поднялась выше 65 долларов, следует из данных торгов.
По состоянию на 16.14 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,53% - до 65,07 доллара за баррель. Показатель впервые с 21 мая находится выше отметки в 65 долларов.
Августовские фьючерсы Brent на 16.14 мск дорожал на 1,29%, до 64,39 доллара за баррель, июльские фьючерсы на WTI - на 1,49%, до 61,8 доллара.
Нефть дорожает после снижения цен ранее и в ожидании заседания ОПЕК+