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Мировые цены на нефть растут более чем на 1%

Мировые цены на нефть растут более чем на 1% - 28.05.2025, ПРАЙМ

Мировые цены на нефть растут более чем на 1%

Мировые цены на нефть растут более чем на 1%, а стоимость одного барреля марки Brent с поставкой в июле впервые с 21 мая поднялась выше 65 долларов, следует из... | 28.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-28T16:20+0300

2025-05-28T16:20+0300

2025-05-28T16:20+0300

энергетика

нефть

brent

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут более чем на 1%, а стоимость одного барреля марки Brent с поставкой в июле впервые с 21 мая поднялась выше 65 долларов, следует из данных торгов. По состоянию на 16.14 мск цена июльских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,53% - до 65,07 доллара за баррель. Показатель впервые с 21 мая находится выше отметки в 65 долларов. Августовские фьючерсы Brent на 16.14 мск дорожал на 1,29%, до 64,39 доллара за баррель, июльские фьючерсы на WTI - на 1,49%, до 61,8 доллара.

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нефть, brent