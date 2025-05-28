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Цены на нефть ускорили рост - 28.05.2025, ПРАЙМ
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Цены на нефть ускорили рост
Цены на нефть ускорили рост - 28.05.2025, ПРАЙМ
Цены на нефть ускорили рост
Мировые цены на нефть в среду вечером усилили рост до 2% после публикации итогов заседания ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов. | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T19:17+0300
2025-05-28T19:17+0300
экономика
нефть
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером усилили рост до 2% после публикации итогов заседания ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 19.10 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,71% - до 64,66 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 2,13%, до 62,19 доллара. Ранее нефть обеих марок дорожала примерно на 1%. ОПЕК+ сохранил текущие параметры своего соглашения об условиях добычи нефти, действующие до конца следующего года. Организация также поручила секретариату ОПЕК разработать механизм оценки добывающих мощностей, который будет использоваться как ориентир для формирования базовых уровней добычи нефти на 2027 год. Следующая встреча всех министров ОПЕК+ состоится 30 ноября. Аналитики оценивают соотношение спроса и предложения на нефтяном рынке. По словам сырьевого аналитика UBS Group AG Джованни Стауново (Giovanni Staunovo), которого цитирует агентство Блумберг, в первом квартале рынок был "близок к равновесию", в то время как прогнозировался значительный избыток предложения. "Мы ожидаем дальнейшего пересмотра спроса и предложения по мере поступления новых данных. Учитывая сезонный рост спроса, а также то, что восемь стран-членов ОПЕК+ с дополнительными добровольными сокращениями, вероятно, еще добавят на рынок больше баррелей в июле, мы ожидаем … цен на нефть в диапазоне 60-70 долларов за баррель в ближайшие месяцы", - заявил эксперт.
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нефть, торги
Экономика, Нефть, Торги
19:17 28.05.2025
 
Цены на нефть ускорили рост

Цены на нефть ускорили рост до 2% после публикации итогов заседания ОПЕК+

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкНефтяное месторождение им. В. Филановского
Нефтяное месторождение им. В. Филановского - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2025
© РИА Новости . Евгений Одиноков
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в среду вечером усилили рост до 2% после публикации итогов заседания ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 19.10 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,71% - до 64,66 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 2,13%, до 62,19 доллара. Ранее нефть обеих марок дорожала примерно на 1%.
ОПЕК+ сохранил текущие параметры своего соглашения об условиях добычи нефти, действующие до конца следующего года. Организация также поручила секретариату ОПЕК разработать механизм оценки добывающих мощностей, который будет использоваться как ориентир для формирования базовых уровней добычи нефти на 2027 год. Следующая встреча всех министров ОПЕК+ состоится 30 ноября.
Аналитики оценивают соотношение спроса и предложения на нефтяном рынке. По словам сырьевого аналитика UBS Group AG Джованни Стауново (Giovanni Staunovo), которого цитирует агентство Блумберг, в первом квартале рынок был "близок к равновесию", в то время как прогнозировался значительный избыток предложения.
Логотип ОПЕК - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2025
ОПЕК+ сохранил уровень добычи до конца 2026 года
18:17
"Мы ожидаем дальнейшего пересмотра спроса и предложения по мере поступления новых данных. Учитывая сезонный рост спроса, а также то, что восемь стран-членов ОПЕК+ с дополнительными добровольными сокращениями, вероятно, еще добавят на рынок больше баррелей в июле, мы ожидаем … цен на нефть в диапазоне 60-70 долларов за баррель в ближайшие месяцы", - заявил эксперт.
 
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