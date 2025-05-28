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Страны ОДКБ одобрили план военного сотрудничества на 2026-2030 годы
Страны ОДКБ одобрили план военного сотрудничества на 2026-2030 годы - 28.05.2025, ПРАЙМ
Страны ОДКБ одобрили план военного сотрудничества на 2026-2030 годы
Министры обороны стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на заседании Совета глав оборонных ведомств объединения в Бишкеке одобрили план... | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T09:04+0300
2025-05-28T09:04+0300
2025-05-28T09:04+0300
киргизия
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БИШКЕК, 28 мая - ПРАЙМ. Министры обороны стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на заседании Совета глав оборонных ведомств объединения в Бишкеке одобрили план военного сотрудничества на 2026-2030 годы, сообщили журналистам в среду в пресс-службе минобороны Киргизии. "В ходе заседания Совета министров обороны ОДКБ… рассмотрен и одобрен "План развития военного сотрудничества государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности на 2026-2030 годы", - говорится в сообщении.
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киргизия, одкб, оборона
Страны ОДКБ одобрили план военного сотрудничества на 2026-2030 годы
Министры обороны стран ОДКБ одобрили план военного сотрудничества на 2026-2030 годы
БИШКЕК, 28 мая - ПРАЙМ. Министры обороны стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на заседании Совета глав оборонных ведомств объединения в Бишкеке одобрили план военного сотрудничества на 2026-2030 годы, сообщили журналистам в среду в пресс-службе минобороны Киргизии.
"В ходе заседания Совета министров обороны ОДКБ… рассмотрен и одобрен "План развития военного сотрудничества государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности на 2026-2030 годы", - говорится в сообщении.
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