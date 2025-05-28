https://1prime.ru/20250528/odkb-857983392.html

Страны ОДКБ одобрили план военного сотрудничества на 2026-2030 годы

Страны ОДКБ одобрили план военного сотрудничества на 2026-2030 годы - 28.05.2025, ПРАЙМ

Страны ОДКБ одобрили план военного сотрудничества на 2026-2030 годы

Министры обороны стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на заседании Совета глав оборонных ведомств объединения в Бишкеке одобрили план... | 28.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-28T09:04+0300

2025-05-28T09:04+0300

2025-05-28T09:04+0300

киргизия

одкб

оборона

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БИШКЕК, 28 мая - ПРАЙМ. Министры обороны стран Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) на заседании Совета глав оборонных ведомств объединения в Бишкеке одобрили план военного сотрудничества на 2026-2030 годы, сообщили журналистам в среду в пресс-службе минобороны Киргизии. "В ходе заседания Совета министров обороны ОДКБ… рассмотрен и одобрен "План развития военного сотрудничества государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности на 2026-2030 годы", - говорится в сообщении.

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киргизия, одкб, оборона