https://1prime.ru/20250528/osago-857997882.html

Страховщики спрогнозировали начало работы проверки наличия ОСАГО по камерам

Страховщики спрогнозировали начало работы проверки наличия ОСАГО по камерам - 28.05.2025, ПРАЙМ

Страховщики спрогнозировали начало работы проверки наличия ОСАГО по камерам

Российские автостраховщики ожидают, что проверка наличия ОСАГО по камерам заработает с 1 ноября в полном объеме без проведения экспериментов, то есть уже со... | 28.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-28T16:46+0300

2025-05-28T16:46+0300

2025-05-28T16:47+0300

россия

общество

госдума

осаго

авто

всс

https://cdnn.1prime.ru/img/83515/23/835152308_0:0:3245:1825_1920x0_80_0_0_b9449384252bef2eca7c72f5bc9ebb78.jpg

МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Российские автостраховщики ожидают, что проверка наличия ОСАГО по камерам заработает с 1 ноября в полном объеме без проведения экспериментов, то есть уже со штрафами, сообщил журналистам президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) и Российского союза автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев. Предложение ввести автоматическую проверку наличия полисов ОСАГО у автовладельцев с использованием камер фото- и видеофиксации прозвучало на заседании Госсовета в апреле. Сейчас, по оценкам РСА, без таких полисов ездят порядка 7-10% автовладельцев в России. По итогам того заседания президент РФ Владимир Путин в мае поручил усовершенствовать администрирование нарушений в виде езды без ОСАГО, обеспечив применение для этих целей средств фото-и видеофиксации. Срок исполнения поручения – 1 ноября текущего года. "То есть, с 1 ноября все должно заработать уже не в виде эксперимента, а прям конструктивно и со штрафами", – заявил Уфимцев. По его словам, чтобы система заработала в полном объеме, необходимо внести поправки в действующее законодательство, работа над ними уже идет в комитете Госдумы по финансовому рынку. При этом первоначально речь шла о том, чтобы провести эксперимент, когда владельцы автомобилей без страховки будут получать лишь напоминания. Уфимцев напомнил также, что МВД планировало запустить систему контроля наличия полисов ОСАГО у водителей в конце 2026 года, когда закончат разработку и внедрение соответствующих IT-решений. Однако, по мнению страховщиков, технических препятствий для такого контроля нет.

https://1prime.ru/20250527/osago-857958925.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, общество , госдума, осаго, авто, всс