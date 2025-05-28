https://1prime.ru/20250528/overchuk-857977730.html

Вице-премьер Оверчук объяснил низкие цены на газ для соседей по ЕАЭС

Вице-премьер Оверчук объяснил низкие цены на газ для соседей по ЕАЭС - 28.05.2025, ПРАЙМ

Вице-премьер Оверчук объяснил низкие цены на газ для соседей по ЕАЭС

Низкие цены на российский газ, другое топливо и продовольствие, поставляемые соседям по ЕАЭС, выгодны и самой России, так как стимулируют развитие всего союза,... | 28.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-28T00:18+0300

2025-05-28T00:18+0300

2025-05-28T00:18+0300

энергетика

газ

россия

минск

белоруссия

москва

алексей оверчук

александр лукашенко

еаэс

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857977730.jpg?1748380718

МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Низкие цены на российский газ, другое топливо и продовольствие, поставляемые соседям по ЕАЭС, выгодны и самой России, так как стимулируют развитие всего союза, заявил вице-премьер Алексей Оверчук. "Это наши союзники и ближайшие соседи. Наше благополучие во многом зависит от их близости к России. Мы заинтересованы в том, чтобы наши страны вместе развивались, в них повышался уровень жизни, росла экономика и мы все вместе процветали", - заявил Оверчук "Российской газете", отвечая на вопрос, почему для соседей по ЕАЭС цены ниже, чем для других стран. По его оценке, если ЕАЭС будет состоять из связанных между собой многочисленными нитями успешных стран, то тем самым он обеспечит себе мирное развитие. "Доступность ресурсов и общий рынок — это основа совместного благополучия нас и наших соседей. Такая взаимная зависимость накладывает особую ответственность на Россию как на самую крупную экономику в нашей интеграции. Необходимо просчитывать последствия принимаемых решений для стран, передавших часть своего суверенитета на уровень ЕАЭС", - отметил Оверчук. Минск председательствует в ЕАЭС в 2025 году. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 26 декабря 2024 года на саммите организации предложил провести следующую встречу лидеров стран союза в Минске и совместить это мероприятие с Евразийским экономическим форумом. Правительство Белоруссии своим постановлением определило датами проведения Евразийского экономического форума в Минске 26-27 июня текущего года, площадкой для проведения форума – Минский международный выставочный центр.

минск

белоруссия

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, россия, минск, белоруссия, москва, алексей оверчук, александр лукашенко, еаэс