https://1prime.ru/20250528/strana-857977822.html

Страны ОПЕК+ в среду обсудят параметры соглашения по добыче нефти

Страны ОПЕК+ в среду обсудят параметры соглашения по добыче нефти - 28.05.2025, ПРАЙМ

Страны ОПЕК+ в среду обсудят параметры соглашения по добыче нефти

Страны ОПЕК+ в среду проведут онлайн-заседания мониторингового комитета и всех министров альянса, в ходе которых обсудят и определят параметры соглашения о... | 28.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-28T00:18+0300

2025-05-28T00:18+0300

2025-05-28T00:18+0300

нефть

энергетика

оаэ

саудовская аравия

ирак

александр новак

опек

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/857977822.jpg?1748380721

МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Страны ОПЕК+ в среду проведут онлайн-заседания мониторингового комитета и всех министров альянса, в ходе которых обсудят и определят параметры соглашения о дальнейшем ограничении добычи нефти. Ожидается, что серия заседаний начнется в 16.30 мск (15.30 по Вене) с заседания членов министерского мониторингового комитета ОПЕК+, которые на основе анализа рынка нефти вынесут рекомендацию по дальнейшим параметрам соглашения об ограничении добычи. Затем состоится заседание всех глав делегаций ОПЕК+, которые и примут окончательное решение по дальнейшей судьбе сделки. Вице-премьер РФ Александр Новак в понедельник сообщил журналистам, что на ближайшей встрече будут обсуждаться традиционные вопросы: текущее состояние мирового нефтяного рынка, прогнозы, корректировки, если потребуется. Новых решений в среду не ожидается, утверждают источники иностранных СМИ в делегациях. Однако в субботу ожидается еще одна встреча, где соберутся только восемь стран с добровольными сокращениями добычи нефти - Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман. Делегаты, на которых ссылается агентство Рейтер, ожидают, что на этом заседании "восьмерка" ОПЕК+ решит в июле по аналогии с маем и июнем увеличивать добычу на 411 тысяч баррелей в сутки. ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На 2024 год суммарный предельный уровень добычи составлял порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. Ряд стран ОПЕК+, включая Россию, также имеют добровольные сокращения добычи нефти. Ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2026 года. Введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - постепенно отменяются с апреля. В 2025 году текущие квоты продолжают действовать, но с апреля они также постепенно, в течение 18 месяцев, увеличиваются для ОАЭ - на 300 тысяч баррелей в сутки. В начале апреля восемь стран ОПЕК+ с добровольными сокращениями нефтедобычи - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман - договорились ускорить выход из ограничений: с мая они добывают на 411 тысяч баррелей в сутки больше, чем в апреле. Также на 411 тысячу баррелей будет увеличиваться добыча в июне.

оаэ

саудовская аравия

ирак

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

нефть, оаэ, саудовская аравия, ирак, александр новак, опек