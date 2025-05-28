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Страны ОПЕК+ в среду обсудят параметры соглашения по добыче нефти - 28.05.2025, ПРАЙМ
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Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
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Страны ОПЕК+ в среду обсудят параметры соглашения по добыче нефти
Страны ОПЕК+ в среду обсудят параметры соглашения по добыче нефти - 28.05.2025, ПРАЙМ
Страны ОПЕК+ в среду обсудят параметры соглашения по добыче нефти
Страны ОПЕК+ в среду проведут онлайн-заседания мониторингового комитета и всех министров альянса, в ходе которых обсудят и определят параметры соглашения о... | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T00:18+0300
2025-05-28T00:18+0300
нефть
энергетика
оаэ
саудовская аравия
ирак
александр новак
опек
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Страны ОПЕК+ в среду проведут онлайн-заседания мониторингового комитета и всех министров альянса, в ходе которых обсудят и определят параметры соглашения о дальнейшем ограничении добычи нефти. Ожидается, что серия заседаний начнется в 16.30 мск (15.30 по Вене) с заседания членов министерского мониторингового комитета ОПЕК+, которые на основе анализа рынка нефти вынесут рекомендацию по дальнейшим параметрам соглашения об ограничении добычи. Затем состоится заседание всех глав делегаций ОПЕК+, которые и примут окончательное решение по дальнейшей судьбе сделки. Вице-премьер РФ Александр Новак в понедельник сообщил журналистам, что на ближайшей встрече будут обсуждаться традиционные вопросы: текущее состояние мирового нефтяного рынка, прогнозы, корректировки, если потребуется. Новых решений в среду не ожидается, утверждают источники иностранных СМИ в делегациях. Однако в субботу ожидается еще одна встреча, где соберутся только восемь стран с добровольными сокращениями добычи нефти - Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман. Делегаты, на которых ссылается агентство Рейтер, ожидают, что на этом заседании "восьмерка" ОПЕК+ решит в июле по аналогии с маем и июнем увеличивать добычу на 411 тысяч баррелей в сутки. ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На 2024 год суммарный предельный уровень добычи составлял порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию. Ряд стран ОПЕК+, включая Россию, также имеют добровольные сокращения добычи нефти. Ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2026 года. Введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - постепенно отменяются с апреля. В 2025 году текущие квоты продолжают действовать, но с апреля они также постепенно, в течение 18 месяцев, увеличиваются для ОАЭ - на 300 тысяч баррелей в сутки. В начале апреля восемь стран ОПЕК+ с добровольными сокращениями нефтедобычи - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман - договорились ускорить выход из ограничений: с мая они добывают на 411 тысяч баррелей в сутки больше, чем в апреле. Также на 411 тысячу баррелей будет увеличиваться добыча в июне.
оаэ
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нефть, оаэ, саудовская аравия, ирак, александр новак, опек
Нефть, Энергетика, ОАЭ, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ИРАК, Александр Новак, ОПЕК
00:18 28.05.2025
 
Страны ОПЕК+ в среду обсудят параметры соглашения по добыче нефти

Страны ОПЕК+ проведут онлайн-заседания мониторингового комитета и министров альянса

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Страны ОПЕК+ в среду проведут онлайн-заседания мониторингового комитета и всех министров альянса, в ходе которых обсудят и определят параметры соглашения о дальнейшем ограничении добычи нефти.
Ожидается, что серия заседаний начнется в 16.30 мск (15.30 по Вене) с заседания членов министерского мониторингового комитета ОПЕК+, которые на основе анализа рынка нефти вынесут рекомендацию по дальнейшим параметрам соглашения об ограничении добычи. Затем состоится заседание всех глав делегаций ОПЕК+, которые и примут окончательное решение по дальнейшей судьбе сделки.
Вице-премьер РФ Александр Новак в понедельник сообщил журналистам, что на ближайшей встрече будут обсуждаться традиционные вопросы: текущее состояние мирового нефтяного рынка, прогнозы, корректировки, если потребуется. Новых решений в среду не ожидается, утверждают источники иностранных СМИ в делегациях.
Однако в субботу ожидается еще одна встреча, где соберутся только восемь стран с добровольными сокращениями добычи нефти - Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман. Делегаты, на которых ссылается агентство Рейтер, ожидают, что на этом заседании "восьмерка" ОПЕК+ решит в июле по аналогии с маем и июнем увеличивать добычу на 411 тысяч баррелей в сутки.
ОПЕК+ в рамках соглашения устанавливает квоты на добычу нефти для своих участников. На 2024 год суммарный предельный уровень добычи составлял порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки, если не учитывать не участвующих в квотах Иран, Венесуэлу и Ливию.
Ряд стран ОПЕК+, включая Россию, также имеют добровольные сокращения добычи нефти. Ограничения на 1,65 миллиона баррелей в сутки действуют до конца 2026 года. Введенные чуть позднее - еще на 2,2 миллиона - постепенно отменяются с апреля.
В 2025 году текущие квоты продолжают действовать, но с апреля они также постепенно, в течение 18 месяцев, увеличиваются для ОАЭ - на 300 тысяч баррелей в сутки.
В начале апреля восемь стран ОПЕК+ с добровольными сокращениями нефтедобычи - Россия, Саудовская Аравия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман - договорились ускорить выход из ограничений: с мая они добывают на 411 тысяч баррелей в сутки больше, чем в апреле. Также на 411 тысячу баррелей будет увеличиваться добыча в июне.
 
ЭнергетикаНефтьОАЭСАУДОВСКАЯ АРАВИЯИРАКАлександр НовакОПЕК
 
 
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