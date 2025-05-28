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"Несет взрывчатку". В России раскрыли новую тактику ВСУ

"Несет взрывчатку". В России раскрыли новую тактику ВСУ - 28.05.2025, ПРАЙМ

"Несет взрывчатку". В России раскрыли новую тактику ВСУ

Украинские войска начали применять новую тактику атак беспилотниками регионов Россию. Об этом газете "Взгляд" рассказал военный аналитик Юрий Кнутов. | 28.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-28T17:33+0300

2025-05-28T17:33+0300

2025-05-28T18:05+0300

спецоперация на украине

всу

тактика

россия

экспертное мнение

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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Украинские войска начали применять новую тактику атак беспилотниками регионов Россию. Об этом газете "Взгляд" рассказал военный аналитик Юрий Кнутов.Суть новой украинкой тактики, по его словам, заключается в том, что ВСУ атакуют роем дешевых беспилотников российские пусковые установки ПВО, при этом основной БПЛА западного производства, изготовленный с применением композитных материалов, несет взрывчатку для нанесения удара по выбранной украинским командованием цели.Частота и массовость налетов беспилотников, как считает эксперт, скорее всего будет увеличиваться, что усложнит работу российских зенитчиков. Следовательно, в европейской части РФ, по мнению Кнутова, необходимо размещать дополнительные установки ПВО. А это, в свою очередь, означает, что параллельно нужно наращивать их производство и, соответственно, готовить больше надлежащего профиля специалистов."Впрочем, самое главное, - отметил эксперт, - наращивать удары по местам доставки, выгрузки компонентов и сборки дронов противника".

https://1prime.ru/20250527/svo-857975023.html

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всу, тактика, россия, экспертное мнение