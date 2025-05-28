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"Несет взрывчатку". В России раскрыли новую тактику ВСУ - 28.05.2025, ПРАЙМ
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"Несет взрывчатку". В России раскрыли новую тактику ВСУ
"Несет взрывчатку". В России раскрыли новую тактику ВСУ - 28.05.2025, ПРАЙМ
"Несет взрывчатку". В России раскрыли новую тактику ВСУ
Украинские войска начали применять новую тактику атак беспилотниками регионов Россию. Об этом газете "Взгляд" рассказал военный аналитик Юрий Кнутов. | 28.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-28T17:33+0300
2025-05-28T18:05+0300
спецоперация на украине
всу
тактика
россия
экспертное мнение
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Украинские войска начали применять новую тактику атак беспилотниками регионов Россию. Об этом газете "Взгляд" рассказал военный аналитик Юрий Кнутов.Суть новой украинкой тактики, по его словам, заключается в том, что ВСУ атакуют роем дешевых беспилотников российские пусковые установки ПВО, при этом основной БПЛА западного производства, изготовленный с применением композитных материалов, несет взрывчатку для нанесения удара по выбранной украинским командованием цели.Частота и массовость налетов беспилотников, как считает эксперт, скорее всего будет увеличиваться, что усложнит работу российских зенитчиков. Следовательно, в европейской части РФ, по мнению Кнутова, необходимо размещать дополнительные установки ПВО. А это, в свою очередь, означает, что параллельно нужно наращивать их производство и, соответственно, готовить больше надлежащего профиля специалистов."Впрочем, самое главное, - отметил эксперт, - наращивать удары по местам доставки, выгрузки компонентов и сборки дронов противника".
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всу, тактика, россия, экспертное мнение
Спецоперация на Украине, ВСУ, Тактика, РОССИЯ, экспертное мнение
17:33 28.05.2025 (обновлено: 18:05 28.05.2025)
 
"Несет взрывчатку". В России раскрыли новую тактику ВСУ

Военный эксперт Кнутов: ВСУ используют новую тактику ударов БПЛА по России

© Фото : NATOУкраинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 28.05.2025
© Фото : NATO
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МОСКВА, 28 мая - ПРАЙМ. Украинские войска начали применять новую тактику атак беспилотниками регионов Россию. Об этом газете "Взгляд" рассказал военный аналитик Юрий Кнутов.
Суть новой украинкой тактики, по его словам, заключается в том, что ВСУ атакуют роем дешевых беспилотников российские пусковые установки ПВО, при этом основной БПЛА западного производства, изготовленный с применением композитных материалов, несет взрывчатку для нанесения удара по выбранной украинским командованием цели.
Частота и массовость налетов беспилотников, как считает эксперт, скорее всего будет увеличиваться, что усложнит работу российских зенитчиков. Следовательно, в европейской части РФ, по мнению Кнутова, необходимо размещать дополнительные установки ПВО. А это, в свою очередь, означает, что параллельно нужно наращивать их производство и, соответственно, готовить больше надлежащего профиля специалистов.
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"Впрочем, самое главное, - отметил эксперт, - наращивать удары по местам доставки, выгрузки компонентов и сборки дронов противника".
 
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