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Иран и США не приблизились к соглашению по ядерной сделке

Иран и США не приблизились к соглашению по ядерной сделке - 29.05.2025, ПРАЙМ

Иран и США не приблизились к соглашению по ядерной сделке

Тегеран и Вашингтон ещё не подошли к соглашению по иранской ядерной программе, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. | 29.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-29T19:36+0300

2025-05-29T19:36+0300

2025-05-29T19:36+0300

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ТЕГЕРАН, 29 мая - ПРАЙМ. Тегеран и Вашингтон ещё не подошли к соглашению по иранской ядерной программе, заявил глава МИД Ирана Аббас Аракчи. "СМИ спекулируют на тему близящейся сделки Ирана и США. Не уверен, что мы подошли к ней", - написал он в соцсети X. Глава МИД Ирана также отметил, что для достижения соглашения необходимо полное снятие санкций и признание прав Ирана, в том числе на обогащение урана. Иран и США при посредничестве Омана провели пять раундов непрямых переговоров по иранскому ядерному досье. Последний из них состоялся в Риме 23 мая. По его итогам глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил о предложенных Оманом механизмах, которые могут помочь устранить препятствия на пути к достижению прогресса в переговорах. Такой прогресс, заявил иранский министр, возможен через один-два раунда. В то же время перед пятым раундом обострились противоречия сторон. Так, США до переговоров потребовали от Ирана отказаться от обогащения урана, иранская сторона отвергла такие требования, указав, что стороны не смогут договориться, если США будут настаивать на отказе Тегераном от технологии обогащения. При этом Иран допускал возможность снижения уровня обогащения урана, а также говорил о готовности допустить больший контроль над своей ядерной деятельностью, чтобы продемонстрировать мирный характер иранской ядерной программы.

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мировая экономика, нефть, иран, сша, тегеран, мид