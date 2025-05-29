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Прибыль Т-Банка по РСБУ за январь-апрель составила 8,7 миллиарда рублей

Прибыль Т-Банка по РСБУ за январь-апрель составила 8,7 миллиарда рублей - 29.05.2025, ПРАЙМ

Прибыль Т-Банка по РСБУ за январь-апрель составила 8,7 миллиарда рублей

Прибыль Т-Банка по РСБУ за январь-апрель составила 8,7 миллиарда рублей, говорится в материалах "Т-Технологии" (ранее "ТКС Холдинг" - материнская компания... | 29.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-29T17:48+0300

2025-05-29T17:48+0300

2025-05-29T17:48+0300

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Прибыль Т-Банка по РСБУ за январь-апрель составила 8,7 миллиарда рублей, говорится в материалах "Т-Технологии" (ранее "ТКС Холдинг" - материнская компания Т-Банка). Росбанк в начале года завершил присоединение к Т-Банку в качестве филиала. "Прибыль Т-Банка по РСБУ составила 8,7 миллиарда рублей за 4 месяца 2025 года. Прибыль по РСБУ не является надежным индикатором консолидированной прибыльности бизнеса группы по МСФО за счет существенных различий в методологии, а также наличия других прибыльных подразделений в периметре группы", - указывается в материалах. "Для определения общегрупповых результатов деятельности корректно ориентироваться на прибыль по МСФО Группы "Т-Технологии". Результаты второго квартала и первого полугодия 2025 года по МСФО Группа планирует опубликовать в августе 2025 года", - указывается в материалах. Объем средств клиентов и активов под управлением на счетах клиентов достиг 5,3 триллиона рублей, увеличившись на 78% год к году. Общее количество клиентов экосистемы Т выросло на 17% и достигло 50,4 миллиона. "По итогам апреля акции Т-Технологий входят в топ-4 среди самых популярных у частных инвесторов на Мосбирже. Мы продолжаем соблюдать баланс между инвестициями в эффективный рост диверсифицированного бизнеса и возвратом капитала акционерам. Наш прогноз на 2025 год остается прежним рост чистой прибыли по МСФО как минимум на 40% при рентабельности капитала более 30%, а также ежеквартальные дивиденды. Ближайшая выплата - 33 рубля на акцию рекомендована советом директоров по итогам I квартала. Результаты по МСФО за II квартал планируем опубликовать в августе", - отметил президент "Т-Технологий" Станислав Близнюк.

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