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Суд в США восстановил действие указов Трампа о введении пошлин - 29.05.2025, ПРАЙМ
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Суд в США восстановил действие указов Трампа о введении пошлин
Суд в США восстановил действие указов Трампа о введении пошлин - 29.05.2025, ПРАЙМ
Суд в США восстановил действие указов Трампа о введении пошлин
Апелляционный суд в США в четверг восстановил действие указов президента США Дональда Трампа о введении торговых пошлин, следует из решения инстанции, которое... | 29.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-29T22:43+0300
2025-05-29T22:43+0300
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ВАШИНГТОН, 29 мая - ПРАЙМ. Апелляционный суд в США в четверг восстановил действие указов президента США Дональда Трампа о введении торговых пошлин, следует из решения инстанции, которое имеется в распоряжении РИА Новости. "Ходатайство о немедленной административной приостановке удовлетворяется в той мере, в которой решения и постоянные запреты, вынесенные Судом по международной торговле по этим делам, временно приостанавливаются до дальнейшего уведомления, пока этот суд рассматривает ходатайства", - говорится в решении суда. Ранее в четверг Федеральный суд в столичном округе Колумбия приостановил действие введенных администрацией Трампа пошлин на товары из КНР, сочтя их незаконными, следует из обнародованного постановления суда. Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс. Суд США по международной торговле в среду постановил, что Трамп превысил полномочия при введении таможенных пошлин, и инстанция приказала заблокировать их. Как уточнил телеканал CNN, решение суда останавливает действие пошлин против отдельных стран, но не затрагивает такие отраслевые меры, как 25-процентные пошлины на автомобили, сталь и алюминий.
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рынок, мировая экономика, колумбия, китай, сша, дональд трамп, cnn
Рынок, Мировая экономика, КОЛУМБИЯ, КИТАЙ, США, Дональд Трамп, CNN, Политика
22:43 29.05.2025
 
Суд в США восстановил действие указов Трампа о введении пошлин

Апелляционный суд в США восстановил действие указов Трампа о введении торговых пошлин

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкБелый дом в США
Белый дом в США - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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ВАШИНГТОН, 29 мая - ПРАЙМ. Апелляционный суд в США в четверг восстановил действие указов президента США Дональда Трампа о введении торговых пошлин, следует из решения инстанции, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
"Ходатайство о немедленной административной приостановке удовлетворяется в той мере, в которой решения и постоянные запреты, вынесенные Судом по международной торговле по этим делам, временно приостанавливаются до дальнейшего уведомления, пока этот суд рассматривает ходатайства", - говорится в решении суда.
Ранее в четверг Федеральный суд в столичном округе Колумбия приостановил действие введенных администрацией Трампа пошлин на товары из КНР, сочтя их незаконными, следует из обнародованного постановления суда.
Трамп 2 апреля подписал указ о введении "взаимных" пошлин на импорт из других стран. Их базовая ставка составляет 10%, а для 57 стран с 9 апреля заработали повышенные ставки, которые были рассчитаны, исходя из торгового дефицита Штатов с конкретной страной: чтобы вместо дефицита был баланс.
Суд США по международной торговле в среду постановил, что Трамп превысил полномочия при введении таможенных пошлин, и инстанция приказала заблокировать их. Как уточнил телеканал CNN, решение суда останавливает действие пошлин против отдельных стран, но не затрагивает такие отраслевые меры, как 25-процентные пошлины на автомобили, сталь и алюминий.
Дональд Трамп - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2025
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Вчера, 20:16
 
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