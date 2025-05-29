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Самообеспеченность стран ЕАЭС продовольствием превысила 94%

Самообеспеченность стран ЕАЭС продовольствием превысила 94% - 29.05.2025, ПРАЙМ

Самообеспеченность стран ЕАЭС продовольствием превысила 94%

Евразийский экономический союз более чем на 94% обеспечивает свою продовольственную безопасность, заявила замминистра экономики Белоруссии Алеся Абраменко в... | 29.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-29T15:10+0300

2025-05-29T15:10+0300

2025-05-29T15:10+0300

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МИНСК, 29 мая - ПРАЙМ. Евразийский экономический союз более чем на 94% обеспечивает свою продовольственную безопасность, заявила замминистра экономики Белоруссии Алеся Абраменко в интервью телеканалу "Первый информационный", говоря об итогах 11 лет деятельности ЕЭАС. Договор о создании Евразийского экономического союза был подписан в Астане 29 мая 2014 года. Белоруссия в этом году председательствует в ЕАЭС. "О результатах Евразийского экономического союза говорят цифры. ВВП вырос на 4% в прошлом году в целом по ЕАЭС - выше среднемировых показателей, где 3,3% наблюдается рост. В сфере продовольственной безопасности высокий уровень самообеспеченности всех государств-членов. В целом по союзу это более 94%. Финансовые платежи осуществляются в национальных валютах, более 90% по странам ЕАЭС", - сказал Абраменко. По ее словам, взаимная торговля за эти годы она выросла в два раза до 100 миллиардов долларов, сформировано единое таможенное пространство, действует единая система технического регулирования, внедрен механизм финансирования совместных интеграционных проектов. Она сообщила, что граждане ЕАЭС могут трудоустраиваться в странах союза без каких-то дополнительных разрешений, подтверждений, квалификаций наравне с гражданами другой страны. Абраменко сказала, что приоритетами председательства Белоруссии являются технологический суверенитет, продовольственная безопасность, развитие транспортной инфраструктуры и позиционирование союза на международной арене. Она также сообщила, что в ближайшее время на Совете ЕАЭС будет утверждена программа развития биржевых рынков. Помимо этого, решается вопрос по роумингу в рамках пяти стран подобно тому, как он был решен между Белоруссией и Россией. "С повестки дня (этот вопрос) не снят. Сейчас с партнером ведется бурное обсуждение как быстро можно преодолеть протекционизм национальных операторов. Мы же долго к этому шли (с Россией - ред.). С 2019 года у нас началось послабление, про домашние тарифы начали говорить и вводить их в действие. За несколько лет значительно прирос объем телекоммуникационных услуг. С 2019 года, по-моему, 30% в год начался рост. Примером договоренности с Российской Федерацией хотим поделиться с другими государствами-членами и предложить им все-таки начать постепенно принимать эти меры", - сказала Абраменко.

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мировая экономика, белоруссия, минск, астана, еаэс