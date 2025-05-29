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ВС России уничтожили командный пункт ВСУ под Николаевом
ВС России уничтожили командный пункт ВСУ под Николаевом - 29.05.2025, ПРАЙМ
ВС России уничтожили командный пункт ВСУ под Николаевом
Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" и БПЛА "Герань-2" нанесли удар по командному пункту центра спецопераций "Юг" сил спецопераций... | 29.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-29T11:31+0300
2025-05-29T11:31+0300
2025-05-29T11:31+0300
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" и БПЛА "Герань-2" нанесли удар по командному пункту центра спецопераций "Юг" сил спецопераций (ССО) ВСУ в Николаевской области, сообщило Минобороны РФ. "Комплексный удар расчетом ОТРК "Искандер-М" ВС РФ и БПЛА "Герань-2" нанесен по командному пункту сводного подразделения центра ССО "Юг" ВСУ в Николаевской области. Удар был нанесен по командному пункту, где располагался личный состав, в том числе командование подразделения, а также по складу боеприпасов и местам стоянки техники. На кадрах объективного контроля видна детонация боеприпасов", - говорится в сообщении министерства. МО России также опубликовало кадры объективного контроля уничтожения командного пункта центра спецопераций "Юг" ССО ВСУ, на которых видны карта нанесения удара, на которой изображен командный пункт подразделения отдельного центра сил спецопераций и иностранных наемников в городской застройке, удар и взрывы.
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, РФ, ВСУ
ВС России уничтожили командный пункт ВСУ под Николаевом
Минобороны: ВС РФ уничтожили командный пункт центра спецоперация "Юг" ВСУ под Николаевом
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Расчет оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-М" и БПЛА "Герань-2" нанесли удар по командному пункту центра спецопераций "Юг" сил спецопераций (ССО) ВСУ в Николаевской области, сообщило Минобороны РФ.
"Комплексный удар расчетом ОТРК "Искандер-М" ВС РФ и БПЛА "Герань-2" нанесен по командному пункту сводного подразделения центра ССО "Юг" ВСУ в Николаевской области. Удар был нанесен по командному пункту, где располагался личный состав, в том числе командование подразделения, а также по складу боеприпасов и местам стоянки техники. На кадрах объективного контроля видна детонация боеприпасов", - говорится в сообщении министерства.
МО России также опубликовало кадры объективного контроля уничтожения командного пункта центра спецопераций "Юг" ССО ВСУ, на которых видны карта нанесения удара, на которой изображен командный пункт подразделения отдельного центра сил спецопераций и иностранных наемников в городской застройке, удар и взрывы.
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