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В Белом доме призвали Джилл Байден рассказать о состоянии здоровья ее мужа

В Белом доме призвали Джилл Байден рассказать о состоянии здоровья ее мужа - 29.05.2025, ПРАЙМ

В Белом доме призвали Джилл Байден рассказать о состоянии здоровья ее мужа

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что бывшая первая леди Джилл Байден должна рассказать, что именно ей было известно о состоянии здоровья ее... | 29.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-29T21:11+0300

2025-05-29T21:11+0300

2025-05-29T21:11+0300

общество

мировая экономика

вашингтон

джо байден

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ВАШИНГТОН, 29 мая – ПРАЙМ. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что бывшая первая леди Джилл Байден должна рассказать, что именно ей было известно о состоянии здоровья ее супруга, бывшего президента Джо Байдена, и когда именно она об этом узнала. "Я считаю, что бывшая первая леди определенно должна высказаться о том, что она видела, когда именно это было и что она знала", — сказала Левитт журналистам на брифинге. По его словам, достаточно взглянуть на "видеозаписи и фотосвидетельства", чтобы, "включив здравый смысл, увидеть, что имело место сокрытие" данных о реальном состоянии здоровья бывшего главы государства. Ранее республиканцы в конгрессе начали подготовку к расследованию предполагаемого сокрытия ухудшения когнитивного состояния Байдена его окружением в последний год президентства.

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общество , мировая экономика, вашингтон, джо байден