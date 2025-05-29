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В Белом доме призвали Джилл Байден рассказать о состоянии здоровья ее мужа
В Белом доме призвали Джилл Байден рассказать о состоянии здоровья ее мужа - 29.05.2025, ПРАЙМ
В Белом доме призвали Джилл Байден рассказать о состоянии здоровья ее мужа
Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что бывшая первая леди Джилл Байден должна рассказать, что именно ей было известно о состоянии здоровья ее... | 29.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-29T21:11+0300
2025-05-29T21:11+0300
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ВАШИНГТОН, 29 мая – ПРАЙМ. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что бывшая первая леди Джилл Байден должна рассказать, что именно ей было известно о состоянии здоровья ее супруга, бывшего президента Джо Байдена, и когда именно она об этом узнала. "Я считаю, что бывшая первая леди определенно должна высказаться о том, что она видела, когда именно это было и что она знала", — сказала Левитт журналистам на брифинге. По его словам, достаточно взглянуть на "видеозаписи и фотосвидетельства", чтобы, "включив здравый смысл, увидеть, что имело место сокрытие" данных о реальном состоянии здоровья бывшего главы государства. Ранее республиканцы в конгрессе начали подготовку к расследованию предполагаемого сокрытия ухудшения когнитивного состояния Байдена его окружением в последний год президентства.
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общество , мировая экономика, вашингтон, джо байден
Общество , Мировая экономика, ВАШИНГТОН, Джо Байден
В Белом доме призвали Джилл Байден рассказать о состоянии здоровья ее мужа
Пресс-секретарь Белого дома Левитт: Байден должна рассказать о состоянии здоровья мужа
ВАШИНГТОН, 29 мая – ПРАЙМ. Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что бывшая первая леди Джилл Байден должна рассказать, что именно ей было известно о состоянии здоровья ее супруга, бывшего президента Джо Байдена, и когда именно она об этом узнала.
"Я считаю, что бывшая первая леди определенно должна высказаться о том, что она видела, когда именно это было и что она знала", — сказала Левитт журналистам на брифинге.
По его словам, достаточно взглянуть на "видеозаписи и фотосвидетельства", чтобы, "включив здравый смысл, увидеть, что имело место сокрытие" данных о реальном состоянии здоровья бывшего главы государства.
Ранее республиканцы в конгрессе начали подготовку к расследованию предполагаемого сокрытия ухудшения когнитивного состояния Байдена его окружением в последний год президентства.
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