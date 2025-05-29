https://1prime.ru/20250529/kurs-858015425.html
Внебиржевой курс доллара опустился ниже 79 рублей впервые с 22 мая
Внебиржевой курс доллара опустился ниже 79 рублей впервые с 22 мая - 29.05.2025, ПРАЙМ
Внебиржевой курс доллара опустился ниже 79 рублей впервые с 22 мая
Расчетный курс доллара - ориентир для внебиржевого рынка - в четверг опустился ниже 79 рублей, впервые с 22 мая, следует из данных торгов. | 29.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-29T10:14+0300
2025-05-29T10:14+0300
2025-05-29T10:14+0300
курс доллара к рублю
рынок
торги
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара - ориентир для внебиржевого рынка - в четверг опустился ниже 79 рублей, впервые с 22 мая, следует из данных торгов. К 10.06 мск курс доллара снижается на 43 копейки относительно предыдущего закрытия - до 78,77 рубля. После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов долларом за рубли.
https://1prime.ru/20250529/dollar--858012319.html
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рынок, торги
Курс доллара к рублю, Рынок, Торги
Внебиржевой курс доллара опустился ниже 79 рублей впервые с 22 мая
Внебиржевой курс доллара опустился до 78,77 рубля
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Расчетный курс доллара - ориентир для внебиржевого рынка - в четверг опустился ниже 79 рублей, впервые с 22 мая, следует из данных торгов.
К 10.06 мск курс доллара снижается на 43 копейки относительно предыдущего закрытия - до 78,77 рубля.
После приостановки торгов долларом на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса доллара через курс доллара к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов долларом за рубли.
Доллар дорожает к мировым валютам на решении суда США по пошлинам Трампа