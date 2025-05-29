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МВД предупредило о мошенничестве с аккаунтами в сервисах заказа такси - 29.05.2025, ПРАЙМ
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МВД предупредило о мошенничестве с аккаунтами в сервисах заказа такси
МВД предупредило о мошенничестве с аккаунтами в сервисах заказа такси - 29.05.2025, ПРАЙМ
МВД предупредило о мошенничестве с аккаунтами в сервисах заказа такси
Мошенники похищают аккаунты в сервисах заказа такси, чтобы получить доступ к привязанным картам, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным | 29.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-29T09:19+0300
2025-05-29T09:19+0300
мошенничество
финансы
технологии
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Мошенники похищают аккаунты в сервисах заказа такси, чтобы получить доступ к привязанным картам, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Злоумышленники получают неправомерный доступ к аккаунту водителя в сервисе заказа такси или доставке. Ищут потенциальную жертву, которая размещает заказ, после чего обманным путем получают код для авторизации, завладевая аккаунтом пользователя", - говорится в сообщении. С использованием скомпрометированного аккаунта мошенники оформляют фиктивные заказы на поездки, с помощью другого аккаунта эти "поездки" совершают. Деньги за несуществующие поездки списываются с привязанной к аккаунту банковской карты. Списанные средства поступают не на счет сервиса, а на счета мошенников, которые они прикрепили к аккаунту жертвы. По словам правоохранителей, схема встречается довольно редко, ряд преступлений произошел в Алтайском крае в начале года, еще несколько эпизодов зафиксировано в мае в Приморье. "Главный совет, который может вас обезопасить от подобных схем, - не сообщайте коды из SMS. Никогда и никому, даже если это водитель такси, который принял вашу заявку", - заключили в ведомстве.
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финансы, технологии, бизнес, приморье, мвд
Мошенничество, Финансы, Технологии, Бизнес, Приморье, МВД
09:19 29.05.2025
 
МВД предупредило о мошенничестве с аккаунтами в сервисах заказа такси

МВД: мошенники похищают аккаунты в сервисах заказа такси, чтобы получить доступ к картам

© fotolia.com / lightpoet#Мужчина за рулем
#Мужчина за рулем - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2025
© fotolia.com / lightpoet
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Мошенники похищают аккаунты в сервисах заказа такси, чтобы получить доступ к привязанным картам, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Злоумышленники получают неправомерный доступ к аккаунту водителя в сервисе заказа такси или доставке. Ищут потенциальную жертву, которая размещает заказ, после чего обманным путем получают код для авторизации, завладевая аккаунтом пользователя", - говорится в сообщении.
С использованием скомпрометированного аккаунта мошенники оформляют фиктивные заказы на поездки, с помощью другого аккаунта эти "поездки" совершают.
Деньги за несуществующие поездки списываются с привязанной к аккаунту банковской карты. Списанные средства поступают не на счет сервиса, а на счета мошенников, которые они прикрепили к аккаунту жертвы.
По словам правоохранителей, схема встречается довольно редко, ряд преступлений произошел в Алтайском крае в начале года, еще несколько эпизодов зафиксировано в мае в Приморье.
"Главный совет, который может вас обезопасить от подобных схем, - не сообщайте коды из SMS. Никогда и никому, даже если это водитель такси, который принял вашу заявку", - заключили в ведомстве.
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