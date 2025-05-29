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Нефть дорожает на 1,5%

Нефть дорожает на 1,5% - 29.05.2025, ПРАЙМ

Нефть дорожает на 1,5%

Мировые цены на нефть в четверг утром растут на 1,5% после выхода новостей относительно торговой политики США и сведений по состоянию нефтяного рынка,... | 29.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-29T09:22+0300

2025-05-29T09:22+0300

2025-05-29T09:24+0300

энергетика

нефть

рынок

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опек

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в четверг утром растут на 1,5% после выхода новостей относительно торговой политики США и сведений по состоянию нефтяного рынка, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 9.13 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,48% - до 65,27 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 1,62%, до 62,84 доллара. В ночь на четверг Американский институт нефти (API) представил свою оценку объема запасов нефти в США. По данным института, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 23 мая снизились на 4,236 миллиона баррелей. Официальные данные будут представлены управлением энергетической информации (EIA) минэнерго США вечером в четверг. Аналитики ожидают, что за неделю по 23 мая показатель увеличился на 1 миллион баррелей - до 444,2 миллиона баррелей. Кроме того, мировые рынки реагируют на решение суда по международной торговле США. Он постановил, что президент страны Дональд Трамп превысил полномочия при введении таможенных пошлин, инстанция приказала заблокировать их, следует из ее решения, с которым ознакомилось РИА Новости. Второго апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на товары из 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, а индивидуальные - 9 апреля. В тот же день президент заявил о приостановке на 90 дней дополнительных импортных пошлин, которые были введены на основе принципа взаимности, в отношении некоторых стран и территорий. На этот период будет действовать только "универсальный тариф в размере 10%". При этом в среду состоялась встреча ОПЕК+, по итогам которой сохранились текущие параметры соглашения об условиях добычи нефти, действующие до конца следующего года. Организация также поручила секретариату ОПЕК разработать механизм оценки добывающих мощностей, который будет использоваться как ориентир для формирования базовых уровней добычи нефти на 2027 год. Следующая встреча всех министров ОПЕК+ состоится 30 ноября.

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нефть, рынок, дональд трамп, опек