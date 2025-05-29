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"Татнефть" и "Узбекнефтегаз" внедрят технологии по декарбонизации
"Татнефть" и "Узбекнефтегаз" внедрят технологии по декарбонизации - 29.05.2025, ПРАЙМ
"Татнефть" и "Узбекнефтегаз" внедрят технологии по декарбонизации
АО "Узбекнефтегаз" совместно с ПАО "Татнефть", казахстанской "Казмунайгаз" и азербайджанской SOCAR намерены внедрять технологии снижения углеродных выбросов в... | 29.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-29T08:53+0300
2025-05-29T08:53+0300
2025-05-29T08:53+0300
энергетика
нефть
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татнефть
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ТАШКЕНТ, 29 мая - ПРАЙМ. АО "Узбекнефтегаз" совместно с ПАО "Татнефть", казахстанской "Казмунайгаз" и азербайджанской SOCAR намерены внедрять технологии снижения углеродных выбросов в нефтегазовой сфере, сообщает пресс-служба узбекистанской компании. По данным пресс-службы, делегация "Узбекнефтегаза" во главе с председателем правления Баходиржоном Сидиковым приняла участие в Астанинском международном форуме. "Цель визита - подписание четырехстороннего соглашения о сотрудничестве в области декарбонизации и устойчивых инициатив", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале "Узбекнефтегаза". Соглашение между "Узбекнефтегазом", "Казмунайгазом", ПАО "Татнефть" и SOCAR направлено на развитие совместных инициатив в области снижения углеродных выбросов, продвижения устойчивых решений и внедрения экологически чистых технологий в нефтегазовой отрасли, уточнили в пресс-службе. В рамках форума делегация "Узбекнефтегаза" и руководство "Татнефти" обсудили текущее состояние совместных проектов и наметили перспективные направления сотрудничества, включая геологоразведочные работы, развитие газохимии, внедрение инновационных технологий и реализацию устойчивых энергетических инициатив, добавили в компании.
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нефть, "узбекнефтегаз", татнефть, казмунайгаз
Энергетика, Нефть, "Узбекнефтегаз", Татнефть, Казмунайгаз
"Татнефть" и "Узбекнефтегаз" внедрят технологии по декарбонизации
"Татнефть" и "Узбекнефтегаз" намерены внедрять технологии снижения углеродных выбросов
ТАШКЕНТ, 29 мая - ПРАЙМ. АО "Узбекнефтегаз" совместно с ПАО "Татнефть", казахстанской "Казмунайгаз" и азербайджанской SOCAR намерены внедрять технологии снижения углеродных выбросов в нефтегазовой сфере, сообщает пресс-служба узбекистанской компании.
По данным пресс-службы, делегация "Узбекнефтегаза" во главе с председателем правления Баходиржоном Сидиковым приняла участие в Астанинском международном форуме.
"Цель визита - подписание четырехстороннего соглашения о сотрудничестве в области декарбонизации и устойчивых инициатив", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале "Узбекнефтегаза".
Соглашение между "Узбекнефтегазом", "Казмунайгазом", ПАО "Татнефть" и SOCAR направлено на развитие совместных инициатив в области снижения углеродных выбросов, продвижения устойчивых решений и внедрения экологически чистых технологий в нефтегазовой отрасли, уточнили в пресс-службе.
В рамках форума делегация "Узбекнефтегаза" и руководство "Татнефти" обсудили текущее состояние совместных проектов и наметили перспективные направления сотрудничества, включая геологоразведочные работы, развитие газохимии, внедрение инновационных технологий и реализацию устойчивых энергетических инициатив, добавили в компании.
"Татнефть" планирует нарастить переработку нефти до 70%