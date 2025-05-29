Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Татнефть" и "Узбекнефтегаз" внедрят технологии по декарбонизации - 29.05.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20250529/neft-858012150.html
"Татнефть" и "Узбекнефтегаз" внедрят технологии по декарбонизации
"Татнефть" и "Узбекнефтегаз" внедрят технологии по декарбонизации - 29.05.2025, ПРАЙМ
"Татнефть" и "Узбекнефтегаз" внедрят технологии по декарбонизации
АО "Узбекнефтегаз" совместно с ПАО "Татнефть", казахстанской "Казмунайгаз" и азербайджанской SOCAR намерены внедрять технологии снижения углеродных выбросов в... | 29.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-29T08:53+0300
2025-05-29T08:53+0300
энергетика
нефть
"узбекнефтегаз"
татнефть
казмунайгаз
https://cdnn.1prime.ru/img/76698/76/766987681_0:50:1501:894_1920x0_80_0_0_4260f579bb1737f6af095ec26d41a753.jpg
ТАШКЕНТ, 29 мая - ПРАЙМ. АО "Узбекнефтегаз" совместно с ПАО "Татнефть", казахстанской "Казмунайгаз" и азербайджанской SOCAR намерены внедрять технологии снижения углеродных выбросов в нефтегазовой сфере, сообщает пресс-служба узбекистанской компании. По данным пресс-службы, делегация "Узбекнефтегаза" во главе с председателем правления Баходиржоном Сидиковым приняла участие в Астанинском международном форуме. "Цель визита - подписание четырехстороннего соглашения о сотрудничестве в области декарбонизации и устойчивых инициатив", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале "Узбекнефтегаза". Соглашение между "Узбекнефтегазом", "Казмунайгазом", ПАО "Татнефть" и SOCAR направлено на развитие совместных инициатив в области снижения углеродных выбросов, продвижения устойчивых решений и внедрения экологически чистых технологий в нефтегазовой отрасли, уточнили в пресс-службе. В рамках форума делегация "Узбекнефтегаза" и руководство "Татнефти" обсудили текущее состояние совместных проектов и наметили перспективные направления сотрудничества, включая геологоразведочные работы, развитие газохимии, внедрение инновационных технологий и реализацию устойчивых энергетических инициатив, добавили в компании.
https://1prime.ru/20250522/tatneft-857830820.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76698/76/766987681_120:0:1379:944_1920x0_80_0_0_a5be6ae397cf1ca13793ecc0d61fbdf1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нефть, "узбекнефтегаз", татнефть, казмунайгаз
Энергетика, Нефть, "Узбекнефтегаз", Татнефть, Казмунайгаз
08:53 29.05.2025
 
"Татнефть" и "Узбекнефтегаз" внедрят технологии по декарбонизации

"Татнефть" и "Узбекнефтегаз" намерены внедрять технологии снижения углеродных выбросов

© fotolia.com / Edelweiss%Нефтяные насосы
%Нефтяные насосы - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2025
© fotolia.com / Edelweiss
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ТАШКЕНТ, 29 мая - ПРАЙМ. АО "Узбекнефтегаз" совместно с ПАО "Татнефть", казахстанской "Казмунайгаз" и азербайджанской SOCAR намерены внедрять технологии снижения углеродных выбросов в нефтегазовой сфере, сообщает пресс-служба узбекистанской компании.
По данным пресс-службы, делегация "Узбекнефтегаза" во главе с председателем правления Баходиржоном Сидиковым приняла участие в Астанинском международном форуме.
"Цель визита - подписание четырехстороннего соглашения о сотрудничестве в области декарбонизации и устойчивых инициатив", - говорится в сообщении, размещенном в Telegram-канале "Узбекнефтегаза".
Соглашение между "Узбекнефтегазом", "Казмунайгазом", ПАО "Татнефть" и SOCAR направлено на развитие совместных инициатив в области снижения углеродных выбросов, продвижения устойчивых решений и внедрения экологически чистых технологий в нефтегазовой отрасли, уточнили в пресс-службе.
В рамках форума делегация "Узбекнефтегаза" и руководство "Татнефти" обсудили текущее состояние совместных проектов и наметили перспективные направления сотрудничества, включая геологоразведочные работы, развитие газохимии, внедрение инновационных технологий и реализацию устойчивых энергетических инициатив, добавили в компании.
Эмблема нефтяной компании Татнефть - ПРАЙМ, 1920, 22.05.2025
"Татнефть" планирует нарастить переработку нефти до 70%
22 мая, 16:01
 
ЭнергетикаНефть"Узбекнефтегаз"ТатнефтьКазмунайгаз
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала