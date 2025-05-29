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Новостройки в крупных городах России в мае незначительно подорожали

Новостройки в крупных городах России в мае незначительно подорожали - 29.05.2025, ПРАЙМ

Новостройки в крупных городах России в мае незначительно подорожали

Новостройки в крупных городах России подорожали в мае в среднем на 0,5% - до 165 тысяч рублей за квадратный метр, подсчитали аналитики "Циана", включившие в... | 29.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-29T11:18+0300

2025-05-29T11:18+0300

2025-05-29T11:18+0300

экономика

бизнес

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москва

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циан

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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Новостройки в крупных городах России подорожали в мае в среднем на 0,5% - до 165 тысяч рублей за квадратный метр, подсчитали аналитики "Циана", включившие в выборку города с населением от 500 тысяч человек, а также Московскую и Ленинградскую области. "Темпы роста цен сокращаются пятый месяц подряд. В мае снизились до плюс 0,5%. Околонулевая динамика наблюдается в большинстве городов. Рост на 1% и более зафиксирован в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Омске, Тольятти и Воронеже", - говорится в сообщении компании. По данным "Циана", в лидерах по росту цен за месяц - Омск (+3,4%), Ленобласть (+2,5%), Москва (2,2%). Снижение цен на 1% и более отмечается в Нижнем Новгороде (-4,1%), Ярославле (-1,3%) и Томске (-1%). В годовом выражении новостройки подорожали на уровне чуть выше инфляции (+12%). Самый сильный ценовой прирост был отмечен в Севастополе (+42%), Челябинске (+25%) и Воронеже (+24%), говорится в сообщении.

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