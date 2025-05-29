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Новостройки в крупных городах России в мае незначительно подорожали - 29.05.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Новостройки в крупных городах России в мае незначительно подорожали
Новостройки в крупных городах России в мае незначительно подорожали - 29.05.2025, ПРАЙМ
Новостройки в крупных городах России в мае незначительно подорожали
Новостройки в крупных городах России подорожали в мае в среднем на 0,5% - до 165 тысяч рублей за квадратный метр, подсчитали аналитики "Циана", включившие в... | 29.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-29T11:18+0300
2025-05-29T11:18+0300
экономика
бизнес
недвижимость
москва
ленинградская область
санкт-петербург
циан
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Новостройки в крупных городах России подорожали в мае в среднем на 0,5% - до 165 тысяч рублей за квадратный метр, подсчитали аналитики "Циана", включившие в выборку города с населением от 500 тысяч человек, а также Московскую и Ленинградскую области. "Темпы роста цен сокращаются пятый месяц подряд. В мае снизились до плюс 0,5%. Околонулевая динамика наблюдается в большинстве городов. Рост на 1% и более зафиксирован в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Омске, Тольятти и Воронеже", - говорится в сообщении компании. По данным "Циана", в лидерах по росту цен за месяц - Омск (+3,4%), Ленобласть (+2,5%), Москва (2,2%). Снижение цен на 1% и более отмечается в Нижнем Новгороде (-4,1%), Ярославле (-1,3%) и Томске (-1%). В годовом выражении новостройки подорожали на уровне чуть выше инфляции (+12%). Самый сильный ценовой прирост был отмечен в Севастополе (+42%), Челябинске (+25%) и Воронеже (+24%), говорится в сообщении.
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бизнес, недвижимость, москва, ленинградская область, санкт-петербург, циан
Экономика, Бизнес, Недвижимость, МОСКВА, Ленинградская область, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, ЦИАН
11:18 29.05.2025
 
Новостройки в крупных городах России в мае незначительно подорожали

"Циан": новостройки в крупных городах России в мае подорожали на 0,5%

Жилье в Москве
Жилье в Москве
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Новостройки в крупных городах России подорожали в мае в среднем на 0,5% - до 165 тысяч рублей за квадратный метр, подсчитали аналитики "Циана", включившие в выборку города с населением от 500 тысяч человек, а также Московскую и Ленинградскую области.
"Темпы роста цен сокращаются пятый месяц подряд. В мае снизились до плюс 0,5%. Околонулевая динамика наблюдается в большинстве городов. Рост на 1% и более зафиксирован в Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Омске, Тольятти и Воронеже", - говорится в сообщении компании.
По данным "Циана", в лидерах по росту цен за месяц - Омск (+3,4%), Ленобласть (+2,5%), Москва (2,2%). Снижение цен на 1% и более отмечается в Нижнем Новгороде (-4,1%), Ярославле (-1,3%) и Томске (-1%).
В годовом выражении новостройки подорожали на уровне чуть выше инфляции (+12%). Самый сильный ценовой прирост был отмечен в Севастополе (+42%), Челябинске (+25%) и Воронеже (+24%), говорится в сообщении.
%Недвижимость и деньги - ПРАЙМ, 1920, 16.05.2025
Новостройки в России подорожали в апреле на 0,5%
16 мая, 14:30
 
ЭкономикаБизнесНедвижимостьМОСКВАЛенинградская областьСАНКТ-ПЕТЕРБУРГЦИАН
 
 
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