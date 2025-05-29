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Монголия планирует открыть во Владивостоке торговый дом

Монголия планирует открыть во Владивостоке торговый дом - 29.05.2025, ПРАЙМ

Монголия планирует открыть во Владивостоке торговый дом

Власти Монголии планируют открыть во Владивостоке торговый дом для экспорта монгольских товаров, также монгольские компании могут зайти на территории... | 29.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-29T05:11+0300

2025-05-29T05:11+0300

2025-05-29T05:11+0300

экономика

бизнес

мировая экономика

монголия

приморье

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 29 мая - ПРАЙМ. Власти Монголии планируют открыть во Владивостоке торговый дом для экспорта монгольских товаров, также монгольские компании могут зайти на территории опережающего развития (ТОР), сообщает правительство Приморья. Отмечается, что заместитель председателя правительства Приморья Николай Стецко провел рабочую встречу с торговым представителем посольства Монголии в РФ Дэмбэрэл Нинжем. "В первую очередь мы планируем открыть наш торговый дом и экспортировать монгольские товары. Следующий важный аспект - внедрение монгольских компаний в ТОР. Считаем, что нам потребуется ознакомительная бизнес-миссия для монгольских компаний, чтобы они ознакомились со всеми привилегиями этой экономической зоны. Также видим потребность в дальнейшем провести ЭКСПО. И в наших планах - изучить возможность инвестиций в порт и донести это до вышестоящего руководства", - приводятся в сообщении слова Дэмбэрэл Нинжа. Стецко поддержал идею и пообещал поддержку монгольской стороне. "Убежден, что у нас есть значительный потенциал сотрудничества. Это подтверждается в том числе цифрами: в этом году в 14 раз вырос экспорт из Приморского края в Монголию… У вас есть отличная мясная продукция, а также легкая промышленность, которую Приморье готово помогать доставлять через свои порты. Это касается и импорта. Мы открыты к различному сотрудничеству", - приводятся слова Стецко.

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приморье

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бизнес, мировая экономика, монголия, приморье, владивосток