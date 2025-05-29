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МИД назвал состав делегации России на переговорах по Украине
МИД назвал состав делегации России на переговорах по Украине - 29.05.2025, ПРАЙМ
МИД назвал состав делегации России на переговорах по Украине
Состав делегации России на переговорах 2 июня останется тем же, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. | 29.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-29T20:46+0300
2025-05-29T20:46+0300
2025-05-29T20:46+0300
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Состав делегации России на переговорах 2 июня останется тем же, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Та же российская делегация, исходим из этого", - сказала она в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1", отвечая на соответствующий вопрос. Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. При этом в Кремле заявили, что Россия пока не получила ответа Украины на свое предложение провести переговоры в Стамбуле 2 июня.
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россия, украина, стамбул, рф, владимир мединский, мария захарова, владимир путин, мид рф
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, Стамбул, РФ, Владимир Мединский, Мария Захарова, Владимир Путин, МИД РФ
МИД назвал состав делегации России на переговорах по Украине
Захарова: состав делегации России на переговорах в Стамбуле останется прежним
МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Состав делегации России на переговорах 2 июня останется тем же, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Та же российская делегация, исходим из этого", - сказала она в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1", отвечая на соответствующий вопрос.
Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. При этом в Кремле заявили, что Россия пока не получила ответа Украины на свое предложение провести переговоры в Стамбуле 2 июня.
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