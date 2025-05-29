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МИД назвал состав делегации России на переговорах по Украине - 29.05.2025, ПРАЙМ
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МИД назвал состав делегации России на переговорах по Украине
МИД назвал состав делегации России на переговорах по Украине - 29.05.2025, ПРАЙМ
МИД назвал состав делегации России на переговорах по Украине
Состав делегации России на переговорах 2 июня останется тем же, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. | 29.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-29T20:46+0300
2025-05-29T20:46+0300
спецоперация на украине
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стамбул
рф
владимир мединский
мария захарова
владимир путин
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Состав делегации России на переговорах 2 июня останется тем же, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. "Та же российская делегация, исходим из этого", - сказала она в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1", отвечая на соответствующий вопрос. Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. При этом в Кремле заявили, что Россия пока не получила ответа Украины на свое предложение провести переговоры в Стамбуле 2 июня.
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россия, украина, стамбул, рф, владимир мединский, мария захарова, владимир путин, мид рф
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, Стамбул, РФ, Владимир Мединский, Мария Захарова, Владимир Путин, МИД РФ
20:46 29.05.2025
 
МИД назвал состав делегации России на переговорах по Украине

Захарова: состав делегации России на переговорах в Стамбуле останется прежним

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкЗаявление российской делегации по итогам переговоров России и Украины
Заявление российской делегации по итогам переговоров России и Украины - ПРАЙМ, 1920, 29.05.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 29 мая - ПРАЙМ. Состав делегации России на переговорах 2 июня останется тем же, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Та же российская делегация, исходим из этого", - сказала она в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия-1", отвечая на соответствующий вопрос.
Президент России Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, цель предложенных переговоров с Украиной - это устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча состоялась на следующий день и продлилась почти два часа. Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавляющий российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская делегация готова представить украинской стороне меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. При этом в Кремле заявили, что Россия пока не получила ответа Украины на свое предложение провести переговоры в Стамбуле 2 июня.
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Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАСтамбулРФВладимир МединскийМария ЗахароваВладимир ПутинМИД РФ
 
 
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