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АТОР ожидает рост турпотока в Россию этим летом

АТОР ожидает рост турпотока в Россию этим летом - 30.05.2025, ПРАЙМ

АТОР ожидает рост турпотока в Россию этим летом

Организованный турпоток иностранцев в Россию этим летом может увеличиться в среднем на 25% по сравнению с прошлым годом, топ приезжающих возглавят туристы из... | 30.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-30T16:37+0300

2025-05-30T16:37+0300

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Организованный турпоток иностранцев в Россию этим летом может увеличиться в среднем на 25% по сравнению с прошлым годом, топ приезжающих возглавят туристы из Китая, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Эксперты пока осторожны в прогнозах динамики въездного туризма в летние месяцы. По мнению большинства игроков рынка, общий совокупный прирост в организованном сегменте въездного туризма может составить до плюс 25% год к году", - сообщили в ассоциации. Всего, по предварительным оценкам АТОР, за три летних месяца в Россию может приехать до 800-850 тысяч иностранцев с деловыми и туристическими целями (и самостоятельных, и организованных туристов). Топ возглавят туристы из Китая (около 65%). За ним следуют ОАЭ, Саудовская Аравия и другие арабские страны Персидского залива (около 18%), Иран (около 8%), Индия (около 4%), Юго-Восточная Азия - Вьетнам, Таиланд, Индонезия и другие (около 4%), ближнее зарубежье, Турция и Европа (около 1%). Среди рынков, на которых туроператоры отмечают рост количества прибытий (правда, в абсолютных цифрах небольшой) – Индия, Япония, Южная Корея, рынки стран ЮВА, СНГ. В компании "Интурист" отмечают начало возвращения индивидуалов и мини-групп туристов из Европы. "Как и в прошлом году, до двух третей всех безвизовых групповых поездок граждан Китая (а это треть всего китайского турпотока в РФ) придутся не на Центральную Россию, а на города Сибири и Дальнего Востока, прежде всего Приморский край. Что касается России западнее Новосибирска, то здесь, по агрегированным данным туроператоров, распределение потоков иностранных организованных туристов выглядит так: Москва – 55%, Санкт-Петербург – 25%, Сочи и Кавказ – 10%, Казань – 1%, другие – 5%", - подчеркнули в АТОР. По данным компании "Академсервис", которые приводятся в сообщении, средний чек на поездки в Россию этим летом в составе группового тура – от 100 000 рублей в валютном эквиваленте, без учета проезда. При этом в ассоциации подчеркивают, что для роста турпотока, в том числе летом, России по-прежнему не хватает прямых рейсов из наиболее перспективных стран. Это Саудовская Аравия, Оман, Индия, Малайзия и ряд других государств. "До сих пор актуален вопрос оплат товаров и услуг в России картами зарубежных банков", - добавили в АТОР.

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туризм, бизнес, россия, китай, индия, атор, снг, интурист