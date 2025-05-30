https://1prime.ru/20250530/ator-858060529.html
АТОР ожидает рост турпотока в Россию этим летом
АТОР ожидает рост турпотока в Россию этим летом - 30.05.2025, ПРАЙМ
АТОР ожидает рост турпотока в Россию этим летом
Организованный турпоток иностранцев в Россию этим летом может увеличиться в среднем на 25% по сравнению с прошлым годом, топ приезжающих возглавят туристы из... | 30.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-30T16:37+0300
2025-05-30T16:37+0300
2025-05-30T16:38+0300
экономика
туризм
бизнес
россия
китай
индия
атор
снг
интурист
https://cdnn.1prime.ru/img/76334/87/763348735_0:260:3888:2447_1920x0_80_0_0_5041f56b2c61083a3b87c7544dcebc7f.jpg
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Организованный турпоток иностранцев в Россию этим летом может увеличиться в среднем на 25% по сравнению с прошлым годом, топ приезжающих возглавят туристы из Китая, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "Эксперты пока осторожны в прогнозах динамики въездного туризма в летние месяцы. По мнению большинства игроков рынка, общий совокупный прирост в организованном сегменте въездного туризма может составить до плюс 25% год к году", - сообщили в ассоциации. Всего, по предварительным оценкам АТОР, за три летних месяца в Россию может приехать до 800-850 тысяч иностранцев с деловыми и туристическими целями (и самостоятельных, и организованных туристов). Топ возглавят туристы из Китая (около 65%). За ним следуют ОАЭ, Саудовская Аравия и другие арабские страны Персидского залива (около 18%), Иран (около 8%), Индия (около 4%), Юго-Восточная Азия - Вьетнам, Таиланд, Индонезия и другие (около 4%), ближнее зарубежье, Турция и Европа (около 1%). Среди рынков, на которых туроператоры отмечают рост количества прибытий (правда, в абсолютных цифрах небольшой) – Индия, Япония, Южная Корея, рынки стран ЮВА, СНГ. В компании "Интурист" отмечают начало возвращения индивидуалов и мини-групп туристов из Европы. "Как и в прошлом году, до двух третей всех безвизовых групповых поездок граждан Китая (а это треть всего китайского турпотока в РФ) придутся не на Центральную Россию, а на города Сибири и Дальнего Востока, прежде всего Приморский край. Что касается России западнее Новосибирска, то здесь, по агрегированным данным туроператоров, распределение потоков иностранных организованных туристов выглядит так: Москва – 55%, Санкт-Петербург – 25%, Сочи и Кавказ – 10%, Казань – 1%, другие – 5%", - подчеркнули в АТОР. По данным компании "Академсервис", которые приводятся в сообщении, средний чек на поездки в Россию этим летом в составе группового тура – от 100 000 рублей в валютном эквиваленте, без учета проезда. При этом в ассоциации подчеркивают, что для роста турпотока, в том числе летом, России по-прежнему не хватает прямых рейсов из наиболее перспективных стран. Это Саудовская Аравия, Оман, Индия, Малайзия и ряд других государств. "До сих пор актуален вопрос оплат товаров и услуг в России картами зарубежных банков", - добавили в АТОР.
https://1prime.ru/20250527/krym-857951370.html
китай
индия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76334/87/763348735_194:0:3650:2592_1920x0_80_0_0_73f504bfc7d72b8dcb9a08462dbf6a06.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, бизнес, россия, китай, индия, атор, снг, интурист
Экономика, Туризм, Бизнес, РОССИЯ, КИТАЙ, ИНДИЯ, АТОР, СНГ, Интурист
АТОР ожидает рост турпотока в Россию этим летом
АТОР: турпоток иностранцев в Россию летом может увеличиться на 25%
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Организованный турпоток иностранцев в Россию этим летом может увеличиться в среднем на 25% по сравнению с прошлым годом, топ приезжающих возглавят туристы из Китая, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР).
"Эксперты пока осторожны в прогнозах динамики въездного туризма в летние месяцы. По мнению большинства игроков рынка, общий совокупный прирост в организованном сегменте въездного туризма может составить до плюс 25% год к году", - сообщили в ассоциации.
Всего, по предварительным оценкам АТОР, за три летних месяца в Россию может приехать до 800-850 тысяч иностранцев с деловыми и туристическими целями (и самостоятельных, и организованных туристов).
Топ возглавят туристы из Китая (около 65%). За ним следуют ОАЭ, Саудовская Аравия и другие арабские страны Персидского залива (около 18%), Иран (около 8%), Индия (около 4%), Юго-Восточная Азия - Вьетнам, Таиланд, Индонезия и другие (около 4%), ближнее зарубежье, Турция и Европа (около 1%).
Среди рынков, на которых туроператоры отмечают рост количества прибытий (правда, в абсолютных цифрах небольшой) – Индия, Япония, Южная Корея, рынки стран ЮВА, СНГ. В компании "Интурист" отмечают начало возвращения индивидуалов и мини-групп туристов из Европы.
"Как и в прошлом году, до двух третей всех безвизовых групповых поездок граждан Китая (а это треть всего китайского турпотока в РФ) придутся не на Центральную Россию, а на города Сибири и Дальнего Востока, прежде всего Приморский край. Что касается России западнее Новосибирска, то здесь, по агрегированным данным туроператоров, распределение потоков иностранных организованных туристов выглядит так: Москва – 55%, Санкт-Петербург – 25%, Сочи и Кавказ – 10%, Казань – 1%, другие – 5%", - подчеркнули в АТОР.
По данным компании "Академсервис", которые приводятся в сообщении, средний чек на поездки в Россию этим летом в составе группового тура – от 100 000 рублей в валютном эквиваленте, без учета проезда. При этом в ассоциации подчеркивают, что для роста турпотока, в том числе летом, России по-прежнему не хватает прямых рейсов из наиболее перспективных стран. Это Саудовская Аравия, Оман, Индия, Малайзия и ряд других государств. "До сих пор актуален вопрос оплат товаров и услуг в России картами зарубежных банков", - добавили в АТОР.
Минэкономразвития спрогнозировало рост турпотока в Крым на 40-45%