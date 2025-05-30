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АТОР отметила снижение цен на летние туры за рубеж

АТОР отметила снижение цен на летние туры за рубеж - 30.05.2025, ПРАЙМ

АТОР отметила снижение цен на летние туры за рубеж

Путевки по ряду заграничных направлений на лето подешевели в среднем на 10%, существеннее всего снизились цены на туры в Таиланд и Вьетнам, говорится в... | 30.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-30T17:37+0300

2025-05-30T17:37+0300

2025-05-30T17:37+0300

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Путевки по ряду заграничных направлений на лето подешевели в среднем на 10%, существеннее всего снизились цены на туры в Таиланд и Вьетнам, говорится в сообщении Ассоциации туроператоров России (АТОР). "По ряду оценок туроператоров, в среднем в рублях зарубежный отдых даже стал в ряде случаев дешевле до 10% по сравнению с прошлым годом", - рассказали в АТОР. Эксперты видят почти нулевой рост рублевых цен на туры в ОАЭ и существенное сокращение средней стоимости туров в Таиланд и Вьетнам. "Турция пока демонстрирует слабый рост рублевого эквивалента туров – в пределах 3-7%. А вот отели в Абхазии и перевозка подорожали в пределах 12-18%", - отметили в ассоциации. По агрегированным данным туроператоров, средний чек фактически реализованного турпакета с перелетом на двоих с датами заезда в летние месяцы в Турцию (Анталья) составил 252 тысяч рублей за девять ночей ("все включено", в Египет - 198 тысяч рублей за 10 ночей ("все включено"), в ОАЭ - 215 тысяч рублей за 8 ночей (завтраки или полупансион). средний чек на туры в Абхазию составляет 144 тысячи рублей за 9 ночей (завтраки), в Таиланд - 204 тысяч рублей за 11 ночей (завтраки), во Вьетнам (Нячанг) - 226 тысяч рублей за 12 ночей (завтраки).

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туризм, бизнес, россия, таиланд, вьетнам, оаэ, атор