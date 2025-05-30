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Продажи новых автомобилей премиум-брендов в России упали на 35%

Продажи новых автомобилей премиум-брендов в России упали на 35% - 30.05.2025, ПРАЙМ

Продажи новых автомобилей премиум-брендов в России упали на 35%

Продажи новых автомобилей премиум-брендов в России по итогам апреля упали на 35% год к году и составили 10,2 тысячи штук, сообщило аналитическое агентство... | 30.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-30T09:11+0300

2025-05-30T09:11+0300

2025-05-30T09:11+0300

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Продажи новых автомобилей премиум-брендов в России по итогам апреля упали на 35% год к году и составили 10,2 тысячи штук, сообщило аналитическое агентство "Автостат". "По итогам апреля 2025 года в России было реализовано 10,2 тысячи новых машин премиум-брендов – на 35% меньше, чем за тот же месяц прошлого года", - говорится в сообщении агентства. При этом, уточняют в "Австостате", весь российский авторынок в апреле снизился только на 26%, поэтому доля премиальных машин в нем уменьшилась с 11,4% (в апреле 2024 года) до 10%. Лидером продаж в данном сегменте в апреле стала китайская марка Exeed, результат которой в середине весны составил 2 881 автомобиль, что на 35% меньше, чем годом ранее. На втором месте китайский Tank (1 504 штуки), продажи которого сократились на 38% год к году. Тройку лидеров замыкает немецкая марка BMW (1 149 штук; -19%). В пятерку самых популярных премиум-марок по итогам апреля также вошли Китайский Lixiang (990 штук; -56%) и немецкий Mercedes-Benz (712 штук; -16%).

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бизнес, россия, bmw, авто