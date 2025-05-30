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Сенат США расследует, кто управлял страной во время болезни Байдена
Сенат США расследует, кто управлял страной во время болезни Байдена - 30.05.2025, ПРАЙМ
Сенат США расследует, кто управлял страной во время болезни Байдена
Сенат США проведет 18 июня слушания, чтобы узнать, кто на самом деле управлял страной во время ухудшения когнитивных способностей экс-президента Джо Байдена в... | 30.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-30T11:08+0300
2025-05-30T11:08+0300
2025-05-30T11:08+0300
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Сенат США проведет 18 июня слушания, чтобы узнать, кто на самом деле управлял страной во время ухудшения когнитивных способностей экс-президента Джо Байдена в период его пребывания на посту, следует из заявления сенатора Эрика Шмитта. "Сенаторы США Эрик Шмитт и Джон Корнин объявили, что они будут сопредседателями слушаний в судебном комитете сената, чтобы расследовать, кто управлял страной во время ухудшения когнитивных способностей президента Джо Байдена в период его пребывания на посту", - говорится в заявлении на официальном сайте Шмитта. Как отмечается в заявлении, слушания состоятся 18 июня. Ранее в свет вышла книга "Первородный грех: угасание президента Байдена, его сокрытие, и катастрофическое решение баллотироваться еще раз" авторства журналистов Джейка Тэппера и Алекса Томпсона. В ней они утверждают, ссылаясь на чиновников из бывшей администрации, что Байден к 2024 году перестал быть способным исполнять свои обязанности в критических ситуациях и пользовался шпаргалками даже на закрытых заседаниях своего кабинета.
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общество , мировая экономика, сша, джо байден
Политика, Общество , Мировая экономика, США, Джо Байден
Сенат США расследует, кто управлял страной во время болезни Байдена
Сенат США расследует, кто управлял страной во время ухудшения способностей Байдена
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Сенат США проведет 18 июня слушания, чтобы узнать, кто на самом деле управлял страной во время ухудшения когнитивных способностей экс-президента Джо Байдена в период его пребывания на посту, следует из заявления сенатора Эрика Шмитта.
"Сенаторы США Эрик Шмитт и Джон Корнин объявили, что они будут сопредседателями слушаний в судебном комитете сената, чтобы расследовать, кто управлял страной во время ухудшения когнитивных способностей президента Джо Байдена в период его пребывания на посту", - говорится в заявлении на официальном сайте Шмитта.
Как отмечается в заявлении, слушания состоятся 18 июня.
Ранее в свет вышла книга "Первородный грех: угасание президента Байдена, его сокрытие, и катастрофическое решение баллотироваться еще раз" авторства журналистов Джейка Тэппера и Алекса Томпсона. В ней они утверждают, ссылаясь на чиновников из бывшей администрации, что Байден к 2024 году перестал быть способным исполнять свои обязанности в критических ситуациях и пользовался шпаргалками даже на закрытых заседаниях своего кабинета.
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