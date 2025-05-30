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Запад восхищается скоростью адаптации ВС России в зоне СВО, пишет Bloomberg

Запад восхищается скоростью адаптации ВС России в зоне СВО, пишет Bloomberg - 30.05.2025, ПРАЙМ

Запад восхищается скоростью адаптации ВС России в зоне СВО, пишет Bloomberg

Западные военные восхищаются скоростью, с которой российские войска обучаются и адаптируются к ведению боевых действий на Украине, заявил колумнист агентства... | 30.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-30T10:50+0300

2025-05-30T10:50+0300

2025-05-30T10:50+0300

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Западные военные восхищаются скоростью, с которой российские войска обучаются и адаптируются к ведению боевых действий на Украине, заявил колумнист агентства Bloomberg Марк Чемпион. Как написал колумнист, на текущей неделе он провел день среди большой группы генералов и других военных из порядка 20 стран, которые собирались в Лондоне, чтобы обсудить воссоздание армейских корпусов как основной организационной единицы для ведения боевых действий на фоне якобы исходящей от России угрозы. "Снова и снова я слышал нечто похожее на восхищение скоростью, с которой российские силы обучаются и адаптируются на Украине", - написал Чемпион в статье. Автор отмечает, что силы РФ, вероятно, превосходят НАТО с точки зрения радиоэлектронной борьбы и применения беспилотников. Также он указал на то, что в России резко возросло производство оружия и боеприпасов, а знакомство российских сил с западным вооружением помогло в его нейтрализации. Помимо этого, он выделил современные стандарты российской военной авиации, а также точность российских крылатых и баллистических ракет, которые "трудно перехватывать даже американским батареям Patriot". При этом Чемпион указал на то, что новые армейские корпуса, восстановление которых обсуждается на Западе, еще не готовы. Так, из имеющихся у США четырех корпусов, только один сможет быстро развернуться в случае возникновения конфликта между Россией и НАТО, да и в нем самом еще нет понимания того, как достичь преимущества на поле боя. А корпус быстрого реагирования союзников, аналог НАТО под руководством Великобритании, все еще формируется, и до того момента, как он сможет иметь схожий с американским корпусом набор возможностей, остается по меньшей мере год. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

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мировая экономика, общество , украина, рф, владимир путин, нато