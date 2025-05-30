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Депутат Европарламента заявил, что Россия победит в СВО - 30.05.2025, ПРАЙМ
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Депутат Европарламента заявил, что Россия победит в СВО
Депутат Европарламента заявил, что Россия победит в СВО - 30.05.2025, ПРАЙМ
Депутат Европарламента заявил, что Россия победит в СВО
Украина не сможет добиться победы на поле боя, и в долгосрочной перспективе верх одержит Россия, заявил в интервью РИА Новости депутат Европарламента Фернан... | 30.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-30T08:59+0300
2025-05-30T08:59+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 30 мая – ПРАЙМ. Украина не сможет добиться победы на поле боя, и в долгосрочной перспективе верх одержит Россия, заявил в интервью РИА Новости депутат Европарламента Фернан Картайзер. "В целом же, по моему мнению, большинство понимает, что военного выхода из конфликта для Украины нет - победа будет за Россией. Если не будет перемирия и мирного договора - конфликт продолжится. Это война на истощение, и в итоге победит Россия", - сказал он. По словам Картайзера, поставки оружия лишь продлевают конфликт и страдания. Он уверен, что рано или поздно сторонам придется садиться за стол переговоров и строить новую систему безопасности в Европе.
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россия, украина, европа
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ЕВРОПА
08:59 30.05.2025
 
Депутат Европарламента заявил, что Россия победит в СВО

Депутат Европарламента Картайзер: Украина не сможет добиться победы на поле боя

© РИА Новости . Сергей Аверин | Перейти в медиабанкФлаги Российской Федерации и Донецкой Народной Республики
Флаги Российской Федерации и Донецкой Народной Республики - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости . Сергей Аверин
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МОСКВА, 30 мая – ПРАЙМ. Украина не сможет добиться победы на поле боя, и в долгосрочной перспективе верх одержит Россия, заявил в интервью РИА Новости депутат Европарламента Фернан Картайзер.
"В целом же, по моему мнению, большинство понимает, что военного выхода из конфликта для Украины нет - победа будет за Россией. Если не будет перемирия и мирного договора - конфликт продолжится. Это война на истощение, и в итоге победит Россия", - сказал он.
По словам Картайзера, поставки оружия лишь продлевают конфликт и страдания. Он уверен, что рано или поздно сторонам придется садиться за стол переговоров и строить новую систему безопасности в Европе.
Зарядка реактивной системы залпового огня Ураган группировки Центр на Красноармейском направлении СВО. - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2025
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Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАЕВРОПА
 
 
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