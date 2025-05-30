https://1prime.ru/20250530/evroparlament-858044389.html

Депутат Европарламента заявил, что Россия победит в СВО

Депутат Европарламента заявил, что Россия победит в СВО - 30.05.2025, ПРАЙМ

Депутат Европарламента заявил, что Россия победит в СВО

Украина не сможет добиться победы на поле боя, и в долгосрочной перспективе верх одержит Россия, заявил в интервью РИА Новости депутат Европарламента Фернан... | 30.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-30T08:59+0300

2025-05-30T08:59+0300

2025-05-30T08:59+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 30 мая – ПРАЙМ. Украина не сможет добиться победы на поле боя, и в долгосрочной перспективе верх одержит Россия, заявил в интервью РИА Новости депутат Европарламента Фернан Картайзер. "В целом же, по моему мнению, большинство понимает, что военного выхода из конфликта для Украины нет - победа будет за Россией. Если не будет перемирия и мирного договора - конфликт продолжится. Это война на истощение, и в итоге победит Россия", - сказал он. По словам Картайзера, поставки оружия лишь продлевают конфликт и страдания. Он уверен, что рано или поздно сторонам придется садиться за стол переговоров и строить новую систему безопасности в Европе.

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