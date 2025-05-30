https://1prime.ru/20250530/germaniya-858065615.html
Глава МИД ФРГ допустил, что конфликт на Украине закончится переговорами
Глава МИД ФРГ допустил, что конфликт на Украине закончится переговорами - 30.05.2025, ПРАЙМ
Глава МИД ФРГ допустил, что конфликт на Украине закончится переговорами
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль признал, что украинский конфликт, возможно, завершится переговорами, о чем "было ясно с самого начала". Такое... | 30.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-30T18:21+0300
2025-05-30T18:21+0300
2025-05-30T18:21+0300
спецоперация на украине
германия
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль признал, что украинский конфликт, возможно, завершится переговорами, о чем "было ясно с самого начала". Такое мнение он высказал в интервью изданию Süddeutsche Zeitung."С моей точки зрения, с самого начала было ясно, что эта война, скорее всего, закончится путем переговоров. Потому что ясно одно: полного поражения в смысле капитуляции ядерной России ожидать не приходилось. В этом отношении мы теперь стали немного честнее сами с собой", - отметил он. Вместе с тем, министр рассчитывает, что Украина еще сможет выйти на возможные мирные переговоры, находясь в сильной позиции. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц 26 мая заявил, что Великобритания, Франция, США и отныне Германия сняли ограничения по дальности с военных поставок Киеву. Теперь ВСУ могут атаковать дальнобойным оружием цели на территории РФ. Как заявил позднее вице-канцлер ФРГ и руководитель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль, Берлин, вопреки заявлению Мерца, не менял позиции по вопросу поставок вооружений Киеву. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь заявила, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым объектам в России как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева. Президент РФВладимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, цель этого - устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча прошла на следующий день и продолжалась почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, который возглавлял российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что делегация России готова представить Киеву меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. В Кремле при этом заявили, что Россия пока не получила ответ Украины на предложение провести переговоры в Стамбуле 2 июня.
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германия, украина, фридрих мерц, всу
Спецоперация на Украине, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, Фридрих Мерц, ВСУ
Глава МИД ФРГ допустил, что конфликт на Украине закончится переговорами
Глава МИД ФРГ признал, что конфликт на Украине, вероятно, закончится переговорами
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль признал, что украинский конфликт, возможно, завершится переговорами, о чем "было ясно с самого начала". Такое мнение он высказал в интервью изданию Süddeutsche Zeitung.
"С моей точки зрения, с самого начала было ясно, что эта война, скорее всего, закончится путем переговоров. Потому что ясно одно: полного поражения в смысле капитуляции ядерной России ожидать не приходилось. В этом отношении мы теперь стали немного честнее сами с собой", - отметил он.
Вместе с тем, министр рассчитывает, что Украина еще сможет выйти на возможные мирные переговоры, находясь в сильной позиции.
Киев устраивает истерику перед переговорами в Стамбуле, заявили в МИД
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц 26 мая заявил, что Великобритания, Франция, США и отныне Германия сняли ограничения по дальности с военных поставок Киеву. Теперь ВСУ могут атаковать дальнобойным оружием цели на территории РФ. Как заявил позднее вице-канцлер ФРГ и руководитель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль, Берлин, вопреки заявлению Мерца, не менял позиции по вопросу поставок вооружений Киеву. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь заявила, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым объектам в России как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева.
Президент РФВладимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, цель этого - устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча прошла на следующий день и продолжалась почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, который возглавлял российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что делегация России готова представить Киеву меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. В Кремле при этом заявили, что Россия пока не получила ответ Украины на предложение провести переговоры в Стамбуле 2 июня.