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Глава МИД ФРГ допустил, что конфликт на Украине закончится переговорами - 30.05.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250530/germaniya-858065615.html
Глава МИД ФРГ допустил, что конфликт на Украине закончится переговорами
Глава МИД ФРГ допустил, что конфликт на Украине закончится переговорами - 30.05.2025, ПРАЙМ
Глава МИД ФРГ допустил, что конфликт на Украине закончится переговорами
Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль признал, что украинский конфликт, возможно, завершится переговорами, о чем "было ясно с самого начала". Такое... | 30.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-30T18:21+0300
2025-05-30T18:21+0300
спецоперация на украине
германия
украина
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль признал, что украинский конфликт, возможно, завершится переговорами, о чем "было ясно с самого начала". Такое мнение он высказал в интервью изданию Süddeutsche Zeitung."С моей точки зрения, с самого начала было ясно, что эта война, скорее всего, закончится путем переговоров. Потому что ясно одно: полного поражения в смысле капитуляции ядерной России ожидать не приходилось. В этом отношении мы теперь стали немного честнее сами с собой", - отметил он. Вместе с тем, министр рассчитывает, что Украина еще сможет выйти на возможные мирные переговоры, находясь в сильной позиции. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц 26 мая заявил, что Великобритания, Франция, США и отныне Германия сняли ограничения по дальности с военных поставок Киеву. Теперь ВСУ могут атаковать дальнобойным оружием цели на территории РФ. Как заявил позднее вице-канцлер ФРГ и руководитель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль, Берлин, вопреки заявлению Мерца, не менял позиции по вопросу поставок вооружений Киеву. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь заявила, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым объектам в России как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева. Президент РФВладимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, цель этого - устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча прошла на следующий день и продолжалась почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, который возглавлял российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что делегация России готова представить Киеву меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. В Кремле при этом заявили, что Россия пока не получила ответ Украины на предложение провести переговоры в Стамбуле 2 июня.
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германия, украина, фридрих мерц, всу
Спецоперация на Украине, ГЕРМАНИЯ, УКРАИНА, Фридрих Мерц, ВСУ
18:21 30.05.2025
 
Глава МИД ФРГ допустил, что конфликт на Украине закончится переговорами

Глава МИД ФРГ признал, что конфликт на Украине, вероятно, закончится переговорами

© Unsplash/Samuel HaggerРейхстаг, Берлин, Германия
Рейхстаг, Берлин, Германия
© Unsplash/Samuel Hagger
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль признал, что украинский конфликт, возможно, завершится переговорами, о чем "было ясно с самого начала". Такое мнение он высказал в интервью изданию Süddeutsche Zeitung.
"С моей точки зрения, с самого начала было ясно, что эта война, скорее всего, закончится путем переговоров. Потому что ясно одно: полного поражения в смысле капитуляции ядерной России ожидать не приходилось. В этом отношении мы теперь стали немного честнее сами с собой", - отметил он.
Вместе с тем, министр рассчитывает, что Украина еще сможет выйти на возможные мирные переговоры, находясь в сильной позиции.
Брифинг официального представителя МИД России М. Захаровой - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2025
Киев устраивает истерику перед переговорами в Стамбуле, заявили в МИД
12:07
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц 26 мая заявил, что Великобритания, Франция, США и отныне Германия сняли ограничения по дальности с военных поставок Киеву. Теперь ВСУ могут атаковать дальнобойным оружием цели на территории РФ. Как заявил позднее вице-канцлер ФРГ и руководитель Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль, Берлин, вопреки заявлению Мерца, не менял позиции по вопросу поставок вооружений Киеву. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в свою очередь заявила, что Москва будет расценивать удар немецкими ракетами Taurus по любым объектам в России как участие Берлина в боевых действиях на стороне Киева.
Президент РФВладимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры без предварительных условий в Стамбуле 15 мая. Как заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, цель этого - устранение первопричин конфликта и обеспечение интересов России. Российская делегация прибыла в Стамбул 15 мая, однако контактов между представителями двух стран не было. Встреча прошла на следующий день и продолжалась почти два часа. Помощник президента Владимир Мединский, который возглавлял российскую делегацию, заявил, что Москва и Киев договорились представить свое видение возможного будущего прекращения огня. Мединский также заявил о готовности России продолжать переговоры с Украиной.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что делегация России готова представить Киеву меморандум по урегулированию в ходе второго раунда переговоров в Стамбуле 2 июня. В Кремле при этом заявили, что Россия пока не получила ответ Украины на предложение провести переговоры в Стамбуле 2 июня.
 
Спецоперация на УкраинеГЕРМАНИЯУКРАИНАФридрих МерцВСУ
 
 
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