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Hyundai отзывает почти 100 тысяч автомобилей в России - 30.05.2025, ПРАЙМ
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Hyundai отзывает почти 100 тысяч автомобилей в России
Hyundai отзывает почти 100 тысяч автомобилей в России - 30.05.2025, ПРАЙМ
Hyundai отзывает почти 100 тысяч автомобилей в России
Официальный представитель Hyundai в России ООО "Хендэ мотор СНГ" отзывает 99 256 автомобилей Hyundai Grandeur, Genesis Coupe, Grand Santa Fe, Veloster, i40,... | 30.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-30T14:13+0300
2025-05-30T14:25+0300
экономика
бизнес
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снг
росстандарт
авто
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Официальный представитель Hyundai в России ООО "Хендэ мотор СНГ" отзывает 99 256 автомобилей Hyundai Grandeur, Genesis Coupe, Grand Santa Fe, Veloster, i40, Solaris, SantaFe, реализованных с 2010 по 2015 годы, из-за возможности короткого замыкания в блоке АБС, которое увеличивает риск возгорания в моторном отсеке, сообщил Росстандарт. "Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии информирует о согласовании программы мероприятий по проведению добровольного отзыва транспортных средств марки Hyundai. Программа мероприятий представлена ООО "Хендэ мотор СНГ"... Отзыву подлежат 99 256 автомобилей Hyundai Grandeur, Genesis Coupe, Grand Santa Fe, Veloster, i40, Solaris, SantaFe, реализованных в период с 2010 года по 2015 год", - говорится в сообщении. Причина отзыва - изредка в модуле HECU (блок АБС) может возникать короткое замыкание, что может увеличить риск возгорания в моторном отсеке. В связи с этим на всех транспортных средствах будет проведена замена мультипредохранителя. "Уполномоченные представители изготовителя ООО "Хендэ мотор СНГ" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ", - сказано в сообщении. Все работы будут проведены бесплатно для владельцев.
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бизнес, москва, hyundai, снг, росстандарт, авто
Экономика, Бизнес, МОСКВА, Hyundai, СНГ, Росстандарт, Авто
14:13 30.05.2025 (обновлено: 14:25 30.05.2025)
 
Hyundai отзывает почти 100 тысяч автомобилей в России

Росстандарт: Hyundai отзывает 99 256 автомобилей из-за риска возгорания в моторном отсеке

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЛоготип южнокорейской автомобилестроительной компании Hyundai в автосалоне в Москве
Логотип южнокорейской автомобилестроительной компании Hyundai в автосалоне в Москве - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Официальный представитель Hyundai в России ООО "Хендэ мотор СНГ" отзывает 99 256 автомобилей Hyundai Grandeur, Genesis Coupe, Grand Santa Fe, Veloster, i40, Solaris, SantaFe, реализованных с 2010 по 2015 годы, из-за возможности короткого замыкания в блоке АБС, которое увеличивает риск возгорания в моторном отсеке, сообщил Росстандарт.
"Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии информирует о согласовании программы мероприятий по проведению добровольного отзыва транспортных средств марки Hyundai. Программа мероприятий представлена ООО "Хендэ мотор СНГ"... Отзыву подлежат 99 256 автомобилей Hyundai Grandeur, Genesis Coupe, Grand Santa Fe, Veloster, i40, Solaris, SantaFe, реализованных в период с 2010 года по 2015 год", - говорится в сообщении.
Причина отзыва - изредка в модуле HECU (блок АБС) может возникать короткое замыкание, что может увеличить риск возгорания в моторном отсеке. В связи с этим на всех транспортных средствах будет проведена замена мультипредохранителя.
"Уполномоченные представители изготовителя ООО "Хендэ мотор СНГ" проинформируют владельцев автомобилей, подпадающих под отзыв, путем рассылки писем и/или по телефону о необходимости предоставить транспортное средство в ближайший дилерский центр для проведения ремонтных работ", - сказано в сообщении.
Все работы будут проведены бесплатно для владельцев.
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ЭкономикаБизнесМОСКВАHyundaiСНГРосстандартАвто
 
 
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