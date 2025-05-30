https://1prime.ru/20250530/kazakhstan-858068672.html

РФ и Казахстан обсудили проекты по нефтегазовым месторождениям в Казахстане

РФ и Казахстан обсудили проекты по нефтегазовым месторождениям в Казахстане - 30.05.2025, ПРАЙМ

РФ и Казахстан обсудили проекты по нефтегазовым месторождениям в Казахстане

Заместитель министра энергетики РФ Петр Конюшенко и вице-министр энергетики Казахстана Алибек Жамауов обсудили проекты совместной разработки российскими и... | 30.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-30T20:26+0300

2025-05-30T20:26+0300

2025-05-30T20:26+0300

энергетика

газ

нефть

казахстан

рф

https://cdnn.1prime.ru/img/83864/54/838645438_0:71:3059:1791_1920x0_80_0_0_6d1fd3eae0fb777f5aadcc43de59ee75.jpg

МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Заместитель министра энергетики РФ Петр Конюшенко и вице-министр энергетики Казахстана Алибек Жамауов обсудили проекты совместной разработки российскими и казахстанскими компаниями нефтегазовых месторождений в Казахстане, сообщили в пресс-службе российского Минэнерго. "Петр Конюшенко в ходе рабочего визита в Республику Казахстан обсудил с вице-министром энергетики страны Алибеком Жамауовым российско-казахстанское сотрудничество в области энергетики. В ходе встречи стороны обсудили проекты совместной разработки российскими и казахстанскими компаниями нефтегазовых месторождений в Казахстане", - говорится в сообщении. Также Конюшенко и Жамауов обсудили взаимодействие по поставкам и транзиту нефти и нефтепродуктов, поставки природного газа и газификацию севера и востока Казахстана российским газом, подготовку к строительству ТЭЦ "Кокшетау" и "Семей", а также ТЭЦ в Усть-Каменогорске, итоги заседания рабочей группы по увеличению пропускной способности участка "Юргамыш – Омск" трубопровода "Туймазы – Омск – Новосибирск-2" и кооперацию в сфере строительства энергообъектов на основе ВИЭ. Замминистра подчеркнул, что российско-казахстанское сотрудничество в сфере энергетики традиционно развивается в дружественном ключе с учетом интересов обеих сторон и имеет значительный потенциал для расширения, добавили в пресс-службе Минэнерго РФ.

https://1prime.ru/20250410/tranzit-856565274.html

казахстан

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

газ, нефть, казахстан, рф