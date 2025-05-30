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РФ и Казахстан обсудили проекты по нефтегазовым месторождениям в Казахстане - 30.05.2025, ПРАЙМ
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РФ и Казахстан обсудили проекты по нефтегазовым месторождениям в Казахстане
РФ и Казахстан обсудили проекты по нефтегазовым месторождениям в Казахстане - 30.05.2025, ПРАЙМ
РФ и Казахстан обсудили проекты по нефтегазовым месторождениям в Казахстане
Заместитель министра энергетики РФ Петр Конюшенко и вице-министр энергетики Казахстана Алибек Жамауов обсудили проекты совместной разработки российскими и... | 30.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-30T20:26+0300
2025-05-30T20:26+0300
энергетика
газ
нефть
казахстан
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Заместитель министра энергетики РФ Петр Конюшенко и вице-министр энергетики Казахстана Алибек Жамауов обсудили проекты совместной разработки российскими и казахстанскими компаниями нефтегазовых месторождений в Казахстане, сообщили в пресс-службе российского Минэнерго. "Петр Конюшенко в ходе рабочего визита в Республику Казахстан обсудил с вице-министром энергетики страны Алибеком Жамауовым российско-казахстанское сотрудничество в области энергетики. В ходе встречи стороны обсудили проекты совместной разработки российскими и казахстанскими компаниями нефтегазовых месторождений в Казахстане", - говорится в сообщении. Также Конюшенко и Жамауов обсудили взаимодействие по поставкам и транзиту нефти и нефтепродуктов, поставки природного газа и газификацию севера и востока Казахстана российским газом, подготовку к строительству ТЭЦ "Кокшетау" и "Семей", а также ТЭЦ в Усть-Каменогорске, итоги заседания рабочей группы по увеличению пропускной способности участка "Юргамыш – Омск" трубопровода "Туймазы – Омск – Новосибирск-2" и кооперацию в сфере строительства энергообъектов на основе ВИЭ. Замминистра подчеркнул, что российско-казахстанское сотрудничество в сфере энергетики традиционно развивается в дружественном ключе с учетом интересов обеих сторон и имеет значительный потенциал для расширения, добавили в пресс-службе Минэнерго РФ.
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газ, нефть, казахстан, рф
Энергетика, Газ, Нефть, КАЗАХСТАН, РФ
20:26 30.05.2025
 
РФ и Казахстан обсудили проекты по нефтегазовым месторождениям в Казахстане

РФ и Казахстан обсудили проекты разработки нефтегазовых месторождений в Казахстане

© РИА Новости . Максим Богодвид | Перейти в медиабанкНефтяные вышки
Нефтяные вышки - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости . Максим Богодвид
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Заместитель министра энергетики РФ Петр Конюшенко и вице-министр энергетики Казахстана Алибек Жамауов обсудили проекты совместной разработки российскими и казахстанскими компаниями нефтегазовых месторождений в Казахстане, сообщили в пресс-службе российского Минэнерго.
"Петр Конюшенко в ходе рабочего визита в Республику Казахстан обсудил с вице-министром энергетики страны Алибеком Жамауовым российско-казахстанское сотрудничество в области энергетики. В ходе встречи стороны обсудили проекты совместной разработки российскими и казахстанскими компаниями нефтегазовых месторождений в Казахстане", - говорится в сообщении.
Также Конюшенко и Жамауов обсудили взаимодействие по поставкам и транзиту нефти и нефтепродуктов, поставки природного газа и газификацию севера и востока Казахстана российским газом, подготовку к строительству ТЭЦ "Кокшетау" и "Семей", а также ТЭЦ в Усть-Каменогорске, итоги заседания рабочей группы по увеличению пропускной способности участка "Юргамыш – Омск" трубопровода "Туймазы – Омск – Новосибирск-2" и кооперацию в сфере строительства энергообъектов на основе ВИЭ.
Замминистра подчеркнул, что российско-казахстанское сотрудничество в сфере энергетики традиционно развивается в дружественном ключе с учетом интересов обеих сторон и имеет значительный потенциал для расширения, добавили в пресс-службе Минэнерго РФ.
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