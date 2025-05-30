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Медведев объяснил желание Зеленского встретиться с Путиным и Трампом - 30.05.2025, ПРАЙМ
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Медведев объяснил желание Зеленского встретиться с Путиным и Трампом
Медведев объяснил желание Зеленского встретиться с Путиным и Трампом - 30.05.2025, ПРАЙМ
Медведев объяснил желание Зеленского встретиться с Путиным и Трампом
Владимир Зеленский, рассчитывая на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом, хочет показать, что он вправе подписывать и... | 30.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-30T12:21+0300
2025-05-30T12:21+0300
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Владимир Зеленский, рассчитывая на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом, хочет показать, что он вправе подписывать и документы по итогам военных событий, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Медведев в своем Telegram-канале отметил, что стремление Зеленского провести переговоры с президентами России и США связано с желанием добиться "мощной легитимации", но у этих действий есть и иные, сопутствующие задачи, отметил зампред Совбеза РФ. "Закрепить фактом встречи мысль о том, что даже ничтожная тля вправе подписывать бумаги по итогам военных событий", - подчеркнул Медведев.
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россия, общество , рф, сша, дмитрий медведев, владимир зеленский, владимир путин, совбез
Политика, РОССИЯ, Общество , РФ, США, Дмитрий Медведев, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Совбез
12:21 30.05.2025
 
Медведев объяснил желание Зеленского встретиться с Путиным и Трампом

Медведев: Зеленский хочет добиться "мощной легитимации" своей власти

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев провел встречу с кандидатами на должности секретарей региональных отделений
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев провел встречу с кандидатами на должности секретарей региональных отделений - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2025
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Владимир Зеленский, рассчитывая на встречу с президентом РФ Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом, хочет показать, что он вправе подписывать и документы по итогам военных событий, считает зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Медведев в своем Telegram-канале отметил, что стремление Зеленского провести переговоры с президентами России и США связано с желанием добиться "мощной легитимации", но у этих действий есть и иные, сопутствующие задачи, отметил зампред Совбеза РФ.
"Закрепить фактом встречи мысль о том, что даже ничтожная тля вправе подписывать бумаги по итогам военных событий", - подчеркнул Медведев.
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке - ПРАЙМ, 1920, 30.05.2025
"Ясный сигнал". В США раскритиковали поведение Зеленского
12:13
 
ПолитикаРОССИЯОбществоРФСШАДмитрий МедведевВладимир ЗеленскийВладимир ПутинСовбез
 
 
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