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Нефть дешевеет на ожидании встречи ОПЕК+

Нефть дешевеет на ожидании встречи ОПЕК+ - 30.05.2025, ПРАЙМ

Нефть дешевеет на ожидании встречи ОПЕК+

Мировые цены на нефть опускаются в пятницу утром на ожидании встречи стран-участниц ОПЕК+ с добровольными сокращениями добычи, свидетельствуют данные торгов и... | 30.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-30T08:49+0300

2025-05-30T08:49+0300

2025-05-30T08:49+0300

энергетика

нефть

рынок

саудовская аравия

ирак

опек

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть опускаются в пятницу утром на ожидании встречи стран-участниц ОПЕК+ с добровольными сокращениями добычи, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 8.39 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent снижалась на 0,25% - до 63,19 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 0,25%, до 60,79 доллара. "Инвесторы ожидают заседания ОПЕК в субботу, которое внесет ясность относительно масштабов увеличения добычи. Нефтяным рынкам следует готовиться к большей волатильности, так как риски смещаются в сторону понижения", - прокомментировала агентству Блумберг старший рыночный аналитик Phillip Nova Pte Приянка Сачдева (Priyanka Sachdeva). В среду ОПЕК+ сохранил текущие параметры своего соглашения об условиях добычи нефти, действующие до конца следующего года. Организация также поручила секретариату ОПЕК разработать механизм оценки добывающих мощностей, который будет использоваться как ориентир для формирования базовых уровней добычи нефти на 2027 год. При этом в субботу планируется еще одна встреча, где соберутся только восемь стран ОПЕК+ с добровольными сокращениями добычи нефти - Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман. Делегаты, на которых ссылается агентство Рейтер, ожидают, что на этом заседании "восьмерка" ОПЕК+ решит в июле по аналогии с маем и июнем увеличивать добычу на 411 тысяч баррелей в сутки. А в пятницу вечером американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 23 мая их число сократилось на 8 - до 465 установок.

https://1prime.ru/20250529/neft-858014608.html

саудовская аравия

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нефть, рынок, саудовская аравия, ирак, опек