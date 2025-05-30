https://1prime.ru/20250530/neft--858055188.html
Мировые цены на нефть растут на 1%
Мировые цены на нефть растут на 1% - 30.05.2025, ПРАЙМ
Мировые цены на нефть растут на 1%
Мировые цены на нефть в пятницу днем увеличиваются на 1%, при этом котировки готовятся показать рост по итогам мая, свидетельствуют данные торгов. | 30.05.2025, ПРАЙМ
2025-05-30T14:32+0300
2025-05-30T14:32+0300
2025-05-30T14:32+0300
энергетика
нефть
рынок
сша
саудовская аравия
дональд трамп
опек
https://cdnn.1prime.ru/img/82753/01/827530198_0:54:1025:630_1920x0_80_0_0_489236f48806a514da2251c1736ada14.jpg
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем увеличиваются на 1%, при этом котировки готовятся показать рост по итогам мая, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.21 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,03% - до 64 долларов за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 1,15%, до 61,64 доллара. С начала месяца цена Brent поднялась примерно на 1,5%, WTI - на 6%. В пятницу котировки растут после падения как минимум на 1,5% днем ранее. В четверг апелляционный суд в США в четверг восстановил действие указов президента США Дональда Трампа о введении торговых пошлин. Такое решение поддержало неопределенность вокруг торговой политики США. Статистика минэнерго США по запасам не дала заметной поддержки котировкам днем ранее. Так, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 23 мая неожиданно снизились – на 2,8 миллиона баррелей, ожидался рост на 0,6 миллиона. На субботу запланирована встреча, где соберутся восемь стран ОПЕК+ с добровольными сокращениями добычи нефти - Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман. Делегаты, на которых ссылается агентство Рейтер, ожидают, что на этом заседании "восьмерка" ОПЕК+ решит в июле по аналогии с маем и июнем увеличивать добычу на 411 тысяч баррелей в сутки. А в пятницу вечером американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 23 мая их число сократилось на 8 - до 465 установок.
https://1prime.ru/20250530/neft--858043861.html
сша
саудовская аравия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82753/01/827530198_56:0:967:683_1920x0_80_0_0_ee44dca9fe428447fc29b0aed3721fd1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нефть, рынок, сша, саудовская аравия, дональд трамп, опек
Энергетика, Нефть, Рынок, США, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, Дональд Трамп, ОПЕК
Мировые цены на нефть растут на 1%
Цена нефти марки Brent выросла до 64 долларов за баррель
МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем увеличиваются на 1%, при этом котировки готовятся показать рост по итогам мая, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 14.21 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,03% - до 64 долларов за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 1,15%, до 61,64 доллара. С начала месяца цена Brent поднялась примерно на 1,5%, WTI - на 6%.
В пятницу котировки растут после падения как минимум на 1,5% днем ранее. В четверг апелляционный суд в США в четверг восстановил действие указов президента США Дональда Трампа о введении торговых пошлин. Такое решение поддержало неопределенность вокруг торговой политики США.
Статистика минэнерго США по запасам не дала заметной поддержки котировкам днем ранее. Так, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 23 мая неожиданно снизились – на 2,8 миллиона баррелей, ожидался рост на 0,6 миллиона.
На субботу запланирована встреча, где соберутся восемь стран ОПЕК+ с добровольными сокращениями добычи нефти - Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман. Делегаты, на которых ссылается агентство Рейтер, ожидают, что на этом заседании "восьмерка" ОПЕК+ решит в июле по аналогии с маем и июнем увеличивать добычу на 411 тысяч баррелей в сутки.
А в пятницу вечером американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 23 мая их число сократилось на 8 - до 465 установок.
Нефть дешевеет на ожидании встречи ОПЕК+