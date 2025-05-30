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Мировые цены на нефть растут на 1%

Мировые цены на нефть растут на 1% - 30.05.2025, ПРАЙМ

Мировые цены на нефть растут на 1%

Мировые цены на нефть в пятницу днем увеличиваются на 1%, при этом котировки готовятся показать рост по итогам мая, свидетельствуют данные торгов. | 30.05.2025, ПРАЙМ

2025-05-30T14:32+0300

2025-05-30T14:32+0300

2025-05-30T14:32+0300

энергетика

нефть

рынок

сша

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МОСКВА, 30 мая - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть в пятницу днем увеличиваются на 1%, при этом котировки готовятся показать рост по итогам мая, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 14.21 мск цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 1,03% - до 64 долларов за баррель, июльских фьючерсов на WTI - на 1,15%, до 61,64 доллара. С начала месяца цена Brent поднялась примерно на 1,5%, WTI - на 6%. В пятницу котировки растут после падения как минимум на 1,5% днем ранее. В четверг апелляционный суд в США в четверг восстановил действие указов президента США Дональда Трампа о введении торговых пошлин. Такое решение поддержало неопределенность вокруг торговой политики США. Статистика минэнерго США по запасам не дала заметной поддержки котировкам днем ранее. Так, коммерческие запасы нефти в стране за неделю по 23 мая неожиданно снизились – на 2,8 миллиона баррелей, ожидался рост на 0,6 миллиона. На субботу запланирована встреча, где соберутся восемь стран ОПЕК+ с добровольными сокращениями добычи нефти - Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман. Делегаты, на которых ссылается агентство Рейтер, ожидают, что на этом заседании "восьмерка" ОПЕК+ решит в июле по аналогии с маем и июнем увеличивать добычу на 411 тысяч баррелей в сутки. А в пятницу вечером американская нефтегазовая сервисная компания Baker Hughes Company опубликует недельную статистику действующих нефтяных буровых установок в США. За неделю по 23 мая их число сократилось на 8 - до 465 установок.

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нефть, рынок, сша, саудовская аравия, дональд трамп, опек